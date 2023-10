Posłanka PiS straciła sejmowy mandat. Mieszkańcy w euforii: Koniec betonu

Znane są już oficjalne wyniki wyborów. W okręgu wyborczym nr 29 obejmującym Tarnowskie Góry, Bytom, Gliwice i Zabrze Koalicja Obywatelska zdobyła cztery mandaty, PiS trzy, a po jednym Trzecia Droga i Lewica. Z szóstego miejsca na liście startowała Barbara Dziuk, która uzyskała czwarty wynik wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dostała 10 744 głosy, a na Wojciecha Szaramę, który otrzymał mandat poselski, zagłosowało 12 185 osób.

W poniedziałek wieczorem pod biurem poselskim Dziuk zorganizowano pożegnanie polityk. Jak podkreślono w zapowiedzi wydarzenia na „spotkaniu integracyjnym” wyborcy „powspominają i podziękują sobie nawzajem za solidną pracę, którą wykonali, aby ta pani już ich nie reprezentowała”. Udział w pożegnaniu posłanki zadeklarowało 1,2 tys. osób. Według śląskiej „Eski” pojawiło się niemal 100 osób.

Wyniki wyborów 2023. Pożegnali posłankę PiS. „Królowo donosów i czeków z kartonu”

Przeciwnicy Dziuk przynieśli wiele transparentów krytykujących zarówno Prawo i Sprawiedliwość, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, TVP, jak i samą polityk. „O Barbaro – królowo donosów i czeków z kartonu, sułtanko nieróbstwa i dożynek cesarzowo! Nadszedł koniec PiS-owskiego betonu, I twego trzymania się koryta kurczowo” – widać na jednym z nich.

Dziuk utratę mandatu skomentowała w mediach społecznościowych. We wtorek wstawiła wpis o treści: „Dzisiaj dzień jak co dzień. Rano trzeba wstać, zjeść dobry posiłek, ogarnąć myśli i do przodu. Wszystko się dzieje po coś”. Z kolei w nagraniu w środę podziękowała za wszystkie głosy i podkreśliła, że „zabrakło jej zaledwie dwóch proc., żeby mogła objąć mandat posła”.

Skąd niechęć do Barbary Dziuk?

Dziuk podczas kończącej się już kadencji złożyła skargę do kuratora na polonistę Michała Sporonia, który wziął udział w Marszu Kobiet organizowanym na terenie Tarnowskich Gór, przez co wiele osób przestało ją popierać. – Koniec szczucia na siebie nawzajem, potrafimy powiedzieć „wystarczy”, zebrać się i zmienić nasz kraj na lepsze miejsce do życia. Potrzebne są te zmiany, potrzebni są młodzi ludzie, potrzebna jest akceptacja, tolerancja – mówił Paweł Sieńko organizator „pożegnania” polityk.

