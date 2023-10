Afera obyczajowa w Konfederacji? W tle zawieszenie Korwin-Mikkego

Wyniki wyborów parlamentarnych okazały się dla Konfederacji sporym rozczarowaniem. Chociaż w porównaniu do poprzedniej kadencji partia będzie miała w Sejmie więcej przedstawicieli i może utworzyć klub a nie koło, oczekiwania polityków były znacznie większe. Po wyborczej porażce w ugrupowaniu rozpoczęło się szukanie winnych.

Wybory 2023. Konfederacja szuka winnych porażki

Na pierwszy ogień poszedł Janusz Korwin-Mikke. Krzysztof Bosak oraz Przemysław Wipler wprost stwierdzili, że jego wypowiedzi nie przysłużyły się partii i zniechęciły część wyborców. Tą argumentację podzielił szef sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz, który złożył wniosek do sądu partyjnego o wyrzucenie Korwin-Mikkego z Konfederacji. Ostatecznie polityk został tylko usunięty z Rady Liderów i zawieszony w prawach członka partii.

To jednak nie kończy sprawy. Decyzja partyjnego sądu stała się przyczyną do kolejnych personalnych konfliktów. Prezes londyńskiego oddziału i pełnomocnik partii KORWiN w Wielkiej Brytanii Jakub Grygowski publicznie oskarżył Witolda Tumanowicza o zdradę żony. Działacz zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym dopytywał, czy „żona polityka wie już o jego romansie z partyjną małolatą, czy nadal myśli, że to taki fajny i wierny nacjo-katolik”.

Afera obyczajowa w Konfederacji?

W rozmowie z „Faktem” Witold Tumanowicz odniósł się do tych doniesień. Podkreślił, że są to wyssane z palca pomówienia. – Nie będę komentował takich plotek. Nie dziwię się frustracji zwolenników partii KORWiN takich jak Jakub Grygowski. Nie wydaje mi się, żeby sam Janusz Korwin-Mikke inspirował takie działania, ci ludzie są fanatykami JKM i robią różne dziwne rzeczy bez jego udziału – stwierdził.

Sprawy nie chciał komentować Krzysztof Rzońca, członek sztabu Konfederacji i sekretarz krajowy Nowej Nadziei. – To są wewnętrzne sprawy Konfederacji, których nie chciałbym komentować – zaznaczył. Na uwagę dziennikarzy, że kwestia nabrała publicznego charaktetu po tym, jak trafiła do mediów społecznościowych odparł, że nie ma żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek spraw obyczajowych z udziałem Witolda Tumanowicza.

Głos postanowił natomiast zabrać Sławomir Mentzen. Wpis jednego z liderów jest jednak bardzo enigmatyczny. Polityk postanowił bowiem zacytować Biblię. „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił” – napisał.

