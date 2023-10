Trwają rozmowy o przyszłym rządzie. Liderzy opozycji wydadzą wspólne oświadczenie

Maciej Lasek zapowiedział na wtorek wspólne wystąpienie liderów Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. – Zanim rozpoczną się konsultacje w Kancelarii Prezydenta z Andrzejem Dudą, liderzy trzech opozycyjnych formacji, które będą razem sprawować rządy, wydadzą wspólne oświadczenie – poinformował poseł.

Dopytywany o to, co się w nim znajdzie, polityk odpowiedział, że „musimy poczekać do wtorku”. – W tej chwili trwają rozmowy, które mają na celu przygotowanie trwałej umowy koalicyjnej na najbliższe co najmniej cztery lata – powiedział.

Konsultacje u prezydenta

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie ma większości niezbędnej do utworzenia rządu. 248 mandatami w 460-osobowym Sejmie dysponują Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

W tym tygodniu w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje w sprawie procedury pierwszego kroku sformułowania nowego rządu. Z zapowiedzi wynika, że prezydent Andrzej Duda w pierwszej kolejności powierzy misję reprezentantowi PiS, choć najpewniej jest ona skazana na porażkę. Wówczas inicjatywę powołania rządu przejmie Sejm, gdzie większość będzie miała dotychczasowa tzw. opozycja demokratyczna.

Na wtorek 24 października zaplanowane zostały rozmowy z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Pierwsze spotkanie ma rozpocząć się o godz. 12, a drugie o godz. 14. Z kolei w środę 25 października prezydent spotka się o godz. 11 z przedstawicielami Trzeciej Drogi, o godz. 13 – Nowej Lewicy, a o godz. 15 – Konfederacji.

Andrzej Duda: Zadam sakramentalne pytanie

Andrzej Duda powiedział w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”, że „będzie miał przygotowaną listę pytań” na konsultacje. – Zakładam, że zadam każdemu gościowi te same pytania, w głównej mierze, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności. Będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. Będę chciał też zadać sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością która pozwalałby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera – wskazał.

Prezydent podkreślił, że chciałby, że „to się odbyło spokojnie”. – Jesteśmy w bardzo dobrym czasie konstytucyjnym. Kadencja dobiegnie końca w połowie przyszłego miesiąca. Nie widzę powodu, żeby tę kadencję Sejmu przerywać, niech ona się dokończy spokojnie. Około połowy przyszłego miesiąca powinno być pierwsze posiedzenie. Mogę zapewnić, że wszystkie konstytucyjne ramy terminowe i procedurowe zostaną zachowane – zadeklarował.

