„Powyborcze czystki” w PiS. Kaczyński wprowadził pierwsze zmiany

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie ma większości potrzebnej do utworzenia rządu i będzie musiało oddać władzę. We wtorek w centrali partii przy ul. Nowogrodzkiej odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego, czyli ścisłego kierownictwa, na którym omówiona została sytuacja po wyborach.

Z informacji gazety.pl wynika, że „frakcje w PiS chciały się sobie rzucić do gardeł i rozliczać za niechybną utratę władzy”, ale „prezes znów uciął wszelkie rozmowy o rozliczeniach”. Do dymisji podał się sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, co oficjalnie potwierdził w środę wiceprezes partii Antoni Macierewicz.

Porażka reformy partyjnej w PiS

Według nieoficjalnych doniesień, kierownictwo PiS uznało, że przeprowadzona w ubiegłym roku reforma struktur okazała się porażką, bowiem „miała wzmocnić partię, a wyszło odwrotnie”. Liczba okręgów partyjnych została wtedy zwiększona z 41 do 100. Źródła tłumaczyły wówczas, że „prezes chciał, by okręgami dowodzili ludzie, którzy w stu procentach zajmą się wyłącznie tym, czyli organizacją pracy w terenie i stymulowaniem działaczy do pracy”. Z kolei ówczesny zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel wyjaśniał, że zmiany miały zwiększyć „efektywność i skuteczność” partii.

Cześć szefów okręgów nie dostała się jednak nawet do Sejmu, jak chociażby Jarosław Krajewski, który nadzorował Warszawę, Anna Paluch, która stała na czele struktur na Podhalu, czy Michał Jach, któremu podlegały struktury w Stargardzie.

Gosiewska za Krajowskiego w Warszawie

Teraz, jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, Jarosław Kaczyński w ramach „powyborczych czystek” wymienia szefów okręgów. Portal dotarł do pisma, z którego wynika, że zmiana nastąpiła już w okręgu warszawskim. Jarosława Krajewskiego zastąpiła tam wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Źródło Wirtualnej Polski wskazało, że może to być dopiero początek zmian bo „partyjne struktury czeka reorganizacja”.

