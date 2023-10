Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. „Dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera”

W Pałacu Prezydenckim odbyły się dwudniowe konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych. W czwartek 26 października Andrzej Duda podsumował przebieg rozmów, wygłaszając oświadczenie.

Andrzej Duda podsumował konsultacje. „Nie zawiodłem się”

– Chcę bardzo podziękować uczestnikom tych spotkań, ze wszystkich ugrupowań, za przyjęcie zaproszenia, za przybycie i bardzo merytoryczną atmosferę rozmów z bardzo poważnym podejściem do tej niezwykle ważnej sprawy państwowej, jaką jest ukonstytuowanie się przyszłego parlamentu i wyłonienie przyszłego rządu. Jestem za to wdzięczny, nie zawiodłem się – powiedział prezydent i dodał, że poruszane tematy dotyczyły kwestii personalnych oraz merytorycznych.

– Zaprosiłem do siebie wyłonionych przez poszczególne grupy reprezentantów, by usłyszeć poważną opinię na temat tego, jaka rzeczywiście jest sytuacja w ich ugrupowaniach. (...) Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera, mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną – kontynuował Andrzej Duda, po czym sprecyzował, że chodzi o Zjednoczoną Prawicę oraz sojusz KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

– Zjednoczona Prawica poinformowała, że kandydatem na premiera z ich strony, jako ugrupowania, które wygrało wybory (...), będzie Mateusz Morawiecki – powiedział Andrzej Duda. Prezydent dodał, że KO, Trzecia Droga i Lewica wskazały na Donalda Tuska jako polityka, który powinien stanąć na czele polskiego rządu.

Kiedy pierwsze posiedzenie nowego Sejmu? Andrzej Duda wskazał możliwą datę

– Jest to sytuacja nowa w naszych standardach demokratycznych. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera. Jak państwo rozumiecie, muszę to rozważyć – podsumował Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał także, że „obyczaj do tej pory był taki”, że tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie. – Ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że ma kandydata (na premiera – red.), który będzie miał większość albo po prostu miało większość – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent zapowiedział także, kiedy najprawdopodobniej przypadnie termin pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. – Terminem, który wstępnie zaplanowałem jako datę pierwszego posiedzenia Sejmu będzie poniedziałek 13 listopada – wskazał Andrzej Duda.

