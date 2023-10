Konfederacja lewicowa? Korwin-Mikke krytykuje kolegów

Janusz Korwin-Mikke, były prezes partii KORWiN, ostatnio zmierzył się z konsekwencjami słabego wyniku wyborczego Konfederacji w wyborach parlamentarnych. W ubiegłym tygodniu Sławomir Mentzen poinformował, że na Radzie Krajowej Nowej Nadziei, „po całodniowej dyskusji”, uprzedził Korwin-Mikkego, że ten nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach.

Polityk przyznał, że z żalem decyduje o zakazie kandydowania dla Korwin-Mikkego, ale „idee Korwina są ważniejsze od Korwina”. Mentzen tłumaczył, że prywatnie jego mentor różni się od swojego publicznego wizerunku, ale jego ostatnie wypowiedzi szkodziły ugrupowaniu.

Korwin-Mikke wytknął wypowiedzi Wiplerowi i Mentzenowi

Korwin-Mikke w poniedziałek zamieścił wpis na portalu X sugerujący, że Konfederacja zaprzecza swoim wolnościowym ideom.

Zacytował prawo o’Sullivana: „Każda instytucja, która nie została bardzo starannie zaplanowana jako prawicowa – z biegiem czasu stanie się lewicowa”. „(…) z przerażeniem odnotowałem wypowiedzi kol. Przemysława Wiplera przepraszające za głosowanie p-ko UE, kol. Sławomira Mentzena odcinające się np. od likwidacji ZUSu i podatku dochodowego”... – dodał polityk (pisownia oryginalna – red.).

Korwin nawiązywał m.in. do wypowiedzi nowo wybranego posła Konfederacji, Przemysława Wiplera, który w RMF FM mówił, że jego głosowanie przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej było błędem, a większość Polaków nie chce polexitu. – Nie zorganizujemy takiego referendum. W chwili obecnej byłoby to złe dla Polski – zapowiedział przed wyborami.

Wcześniej Korwin-Mikke dał do zrozumienia, że nie może porozumieć się z Mentzenem. „Przed spotkaniem Członków Rady Krajowej odbyłem rozmowę z kol.Sławomirem Mentzenem i doszedłem do wniosku, że nie ma szans na porozumienie. P.Prezes zrobił na posiedzeniu co trzeba bym nie zmienił zdania” – napisał na portalu X.

