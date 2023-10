Zaufany człowiek Ziobry przeszedł w stan spoczynku. W jego ślady mogą pójść kolejni prokuratorzy

Odejście Przemysława Funioka z czynnej służby potwierdził w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. – Prokurator Przemysław Funiok powrócił w stan spoczynku z dniem 23 października 2023 r. Wniosek o przywrócenie go do stanu spoczynku złożył w tygodniu poprzedzającym powrót do stanu spoczynku – powiedział w rozmowie z Onetem prokurator Łukasz Łapczyński.

Portal podkreśla, że „jego odejście tuż po wyborach parlamentarnych, których wynik zwiastuje zmiany w resorcie sprawiedliwości, trudno uznać za przypadek”.

Zaufany człowiek Ziobry odszedł z prokuratury

Pierwszy raz w stan spoczynku Funiok odszedł w 2010 roku, ale wrócił do czynnej służby, gdy w 2016 roku PiS doszło do władzy, a Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Onet wyjaśnia, że możliwość powrotu ze stanu spoczynku umożliwiły przepisy ustanowione przez PiS.

Funiok najpierw zajął stanowisko szefa biura prezydialnego Prokuratury Krajowej, a od 2018 r. był zastępcą prokuratora generalnego do spraw wojskowych. „Ludzie Ziobry dostali gwarancję, że w każdej chwili będą mogli wrócić w stan spoczynku za 100 proc. uposażenia i nikt nie będzie mógł tego zablokować. A po siedmiu latach dodatkowej pracy ich wypłaty za stan spoczynku wzrosną do 115 proc”. – czytamy. Według Onetu ich emerytury mogą wynieść około 30 tys. zł miesięcznie.

„Nas użyli jako narzędzi do wyrównywania rachunków, a w tym czasie podwyższali sobie emerytury uzyskane pierwotnie w wieku ok. 40 lat. To są najwyższe emerytury w Polsce. Ludzie są wściekli” — powiedziało źródło.

Inny pójdą w jego ślady?

Z informacji portalu wynika, że odejście z czynnej służby rozważa również inny zastępca Zbigniewa Ziobry prokurator Krzysztof Sierak. Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał jednak, że nie złożył on do tej pory odpowiedniego oświadczenia.

„Z zamiarem przejścia w stan spoczynku” ma nosić się też jeszcze co najmniej jeden prokurator na dyrektorskim stanowisku z Prokuratury Krajowej.

