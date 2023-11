Porzucili intratne stanowiska. Będą posłami

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w październikowych wyborach, jednak nie utworzy rządu z powodu uzyskania zbyt małej ilości mandatów. To Koalicja Obywatelska, razem z Trzecią Drogą i Lewicą, wprowadziły do Sejmu najwięcej posłów i to właśnie te partie stoją przed szansą przejęcia władzy.

Wśród 194 przedstawicieli, których będzie miała w Sejmie Zjednoczona Prawica, znalazło się sześciu wojewodów, którzy – jak poinformowała 2 listopada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – właśnie zrezygnowali z dotychczasowych stanowisk.

Swojej funkcji pełnić nie będzie już wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który w październikowych wyborach otrzymał 29 131 głosów, wojewoda małopolski Łukasz Kmita – 26 062 głosy, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart – 38 795 głosów, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek – 23 451 głosów, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki – 17 418 głosów i wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki – 26 375 głosów.

Zbliża się pierwsze posiedzenie Sejmu w nowym składzie

Już 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Tego dnia m.in. Andrzej Duda wybierze nowego marszałka seniora. RMF FM nieoficjalnie informowała o liście siedmiu kandydatów, które prezydent miał otrzymać miał od Państwowej Komisji Wyborczej. Wśród nich mieliby być posłowie PiS – Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki, Krzysztof Tchórzewski, a także Tadeusz Samborski z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Bogusław Wołoszański i Zofia Czernow z Koalicji Obywatelskiej.

Redakcja "Gazety Wyborczej" ustaliła natomiast, że Andrzej Duda nie desygnuje po raz kolejny obecnego marszałka Sejmu – Antoniego Macierewicza. Nie zostanie nim także najprawdopodobniej Ryszard Terlecki ani Jarosław Kaczyńskie, choć część rozmówców dziennika nie przekreśla takiej możliwości.

