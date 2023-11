Morawiecki idzie w zaparte. „Wielki zaszczyt i wyzwanie”

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym przekazał decyzję dotyczącą utworzenia rządu po wyborach parlamentarnych. Prezydent zapowiedział, że to premier Mateusz Morawiecki dostanie szansę na zbudowanie większości parlamentarnej dla swojego rządu (choć w wyborach to partie opozycyjne zdobyły większość).

Jeżeli mu się to nie uda, to w drugim kroku Sejm wybierze na to stanowisko Donalda Tuska – o czym prezydent nie omieszkać przypomnieć w swoim wystąpieniu.

Misja utworzenia rządu dla Morawieckiego. Jest komentarz

Do decyzji prezydenta premier odniósł się na portalu X

„15 października Rodacy opowiedzieli się za parlamentem, w którym nie dominuje jedna partia, ale w którym dominować ma współpraca. Misja, jaką powierzył mi prezydent Andrzej Duda to wielki zaszczyt, ale i wyzwanie. Dziękuję prezydentowi za zaufanie. Zapraszam do współpracy wszystkich parlamentarzystów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Polskę” – napisał premier. Tym samym dał do zrozumienia, że wciąż uważa za możliwe sformowanie większości wokół PiS.

W trakcie orędzia Andrzej Duda ogłosił również Marszałkiem seniorem, który otworzy pierwsze obrady Sejmu X kadencji, zostanie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

„Przyznam, że zaskoczyła mnie propozycja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy!! Jest mi niezmiernie miło i dziękuję za zaufanie. Z satysfakcją przyjmuję powierzoną mi funkcję. Będę działał zgodnie z Konstytucją i regulaminem Sejmu Rzeczpospolitej Polski” – napisał poseł PSL na X.

Lider PO Donald Tusk zapewnił, że jeśli Andrzej Duda powierzy misję Mateuszowi Morawieckiemu „na koniec nic to nie zmieni, a oni będą bardzo żałowali, że przedłużają ten upokarzający moment”.

