Kulisy rozgrywek opozycji ws. umowy koalicyjnej. Te kwestie zostaną poruszone

Mimo że Andrzej Duda zapowiedział, że powierzy misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, nie milkną spekulacje dotyczące koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele tych trzech komitetów zamierzają odsłonić część swoich ustaleń.

Warto przypomnieć, że PiS wygrało wybory, ale zdobyło niewystarczającą liczbę mandatów, aby móc samodzielnie rządzić. Sojusz zawarły – dotychczas słownie – KO, Trzecia Droga i Lewica, które dysponują 248 mandatami w niższej izbie parlamentu.

KO, Trzecia Droga i Lewica odsłonią część ustaleń. „Ogłoszenie koalicyjne”

Włodzimierz Czarzasty na antenie RMF FM został zapytany, jakimi obszarami jest zainteresowana Lewica, jakimi resortami chciałaby kierować. – Ogłosimy to w piątek. Myślę do piątku włącznie. To będzie ogłoszenie koalicyjne. Natomiast obszary Lewicy są tradycyjne, tzn. po pierwsze kwestia edukacji, po drugie kwestia świadczeń społecznych i rodziny, po trzecie kwestia cyfryzacji (...), po czwarte budownictwa mieszkaniowego, po piąte jest to kwestia rozwoju regionalnego – wymienił polityk.

Na uwagę dziennikarza, że Lewica nie otrzyma tyle stanowisk ministerialnych, Włodzimierz Czarzasty odparł: „Dobrze, ale pytał pan, jakie obszary nas interesują”. – Jeżeli decyzja koalicyjna będzie taka, że będziemy mieli trzy resorty, to trzy resorty będą w ramach tych obszarów. (...) Jeżeli będzie decyzja, że mamy dwa resorty, to będziemy mieli dwa – mówił polityk w programie „Poranna rozmowa RMF FM”.

KO, Trzecia Droga i Lewica zawarły sojusz. Czarzasty częściowo odsłonił karty

Czy Włodzimierz Czarzasty ma wiedzę, jaka będzie ostateczna decyzja w tej sprawie? – Tak, wiem. Tylko jestem politykiem poważnym, potrafię przyznać się do błędów, potrafię również pochwalić coś, ale potrafię także utrzymać coś w tajemnicy, jeśli tak się umówiłem – podkreślił polityk.

Jakich informacji można się spodziewać w piątek? – Ogłosimy zasady tworzenia prezydium Sejmu i Senatu. Ogłaszam to już dzisiaj: ta zasada będzie polegała na możliwości zmiany marszałka, marszałkini Sejmu czy Senatu w środku kadencji. Ogłosimy również strukturę rządu i podstawowe elementy programowe – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

