PiS będzie miało reprezentanta w prezydium Sejmu? „Dostaną propozycję”

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zaznaczył w „Kropce nad i” w TVN24, że PiS dostanie propozycję zasiadania w prezydium Sejmu w nowej kadencji. – Wydaje mi się, że nie byłoby normalne, gdybyśmy traktowali PiS tak, jak PiS traktował przez cztery lata nas – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

PiS będzie miało wicemarszałka?

Polityk podkreślił, że PiS będzie miał w nowej kadencji duży klub parlamentarny. – Uważam, że powinien dostać taką propozycję i dostanie. Mam też wielką prośbę do państwa z PiS-u, dajcie szansę ludziom rozsądnym, przyzwoitym i zdystansowanym i dajcie taką osobę, za którą nie będą się ciągnęły różne złe praktyki – zaapelował jeden z liderów Lewicy.

Czarzasty wyraził też przekonanie, że marszałek – senior „wydyskutuje taką propozycję” i „nie będzie to elementem sporu”. Radio RMF FM poinformowało z kolei nieoficjalnie, że partie obecnej opozycji chcą, by wskazana przez PiS osoba była poza podejrzeniem, że może być postawiona w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu lub wezwana przed planowane komisje śledcze. To wyklucza powołanie na stanowisko m.in. Elżbiety Witek oraz Ryszarda Terleckiego.

Prezydium Sejmu tworzą marszałek i wicemarszałkowie. W dobiegającej końca kadencji było pięciu wicemarszałków – dwóch z PiS i po jednym z KO, Lewicy i PSL.

W poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się w poniedziałek 13 listopada o godz. 12, a pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji – tego samego dnia, ale o godz. 16. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał już postanowienie w tej sprawie.

Na marszałka seniora Sejmu prezydent wyznaczył posła Marka Sawickiego z PSL, a na marszałka seniora Senatu – senatora Michała Seweryńskiego z PiS.

Jak podaje Wirtualna Polska, Sawicki rozmawiał już z szefową Kancelarii Sejmu Agnieszką Kaczmarską, a na środę na godzinę 12 zaplanowano spotkanie z przedstawicielami klubów. – Zaczynamy bezpośrednie konsultacje w sprawie pomieszczeń, miejsc na sali sejmowej. W kwestii scenariusza – można powiedzieć, że Kancelaria Sejmu już go przygotowuje – poinformował polityk PSL.

