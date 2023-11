Komorowski ma radę dla Hołowni. „Zwracałbym się z apelem do PiS”

W poniedziałek 13 listopada o godz. 12:00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, a w czasie obrad wybrano m.in. marszałka niższej izby parlamentu. Został nim Szymon Hołownia, który był kandydatem zgłoszonym przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę.

Szymon Hołownia zadebiutował w nowej roli. Został marszałkiem Sejmu

– Wyróżnia się erudycją, sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji. Cechuje go także empatia i wrażliwość społeczna – wyliczał Władysław Kosiniak-Kamysz, prezentując kandydaturę Szymona Hołowni. – To niezwykle ważne. Słuch społeczny to jedna z tych cech, którą polityk powinien posiadać – dodał lider PSL.

O ocenę Szymona Hołowni, po pierwszym dniu pracy w nowej roli, został poproszony Bronisław Komorowski. – Pasuje jak ulał. Jest błyskotliwy. Szybko się uczy nowej funkcji – stwierdził były prezydent na antenie Polsat News. Bronisław Komorowski dodał, że „dobrego marszałka poznaje się po tym, że radzi sobie z trudnymi sytuacjami”.

Twarde stanowisko Kaczyńskiego. Komorowski ma radę dla Hołowni

Wczoraj Sejm wybrał także wicemarszałków. Powołano pięciu kandydatów, a jedno z miejsc zostało nieobsadzone. Elżbieta Witek, kandydatka PiS na wicemarszałka, nie zdobyła wystarczającej liczby głosów, aby objąć funkcję.

Bronisław Komorowski, jeszcze przed tym rozstrzygnięciem, dał Szymonowi Hołowni radę. – Na miejscu marszałka Hołowni przy każdym rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu zwracałbym się z apelem do Prawa i Sprawiedliwości o wskazanie następnego kandydata na wicemarszałka Sejmu, bo to się należy każdemu klubowi jak psu zupa – podkreślił były prezydent.

Do sprawy odniósł się także Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział, że partia nie wystawi innego kandydata do Prezydium Sejmu.

