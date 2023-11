Prokop skomentował sukces Hołowni. „Dostałem propozycję pracy od Szymona”

W poniedziałek 13 listopada o godz. 12:00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, a w czasie obrad wybrano m.in. marszałka niższej izby parlamentu. Został nim Szymon Hołownia, który był kandydatem zgłoszonym przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę.

Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. Opublikował krótki wpis

– Wyróżnia się erudycją, sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji. Cechuje go także empatia i wrażliwość społeczna – wyliczał Władysław Kosiniak-Kamysz, prezentując kandydaturę Szymona Hołowni. – To niezwykle ważne. Słuch społeczny to jedna z tych cech, którą polityk powinien posiadać – dodał lider PSL.

Już po rozstrzygnięciu Szymon Hołownia opublikował wpis w mediach społecznościowych. „Dziękuję. Obiecuję, że to będzie nowy, otwarty Sejm. W Sejmie X Kadencji Patria zawsze będzie stała nad interesem tej, czy innej partii” – napisał polityk na portalu X (dawnym Twitterze).

Dzień po wyborze polityk potwierdził, że planuje wygłosić orędzie na antenie Telewizji Polskiej. – Myślę, że jeszcze w tym tygodniu – wskazał nowy marszałek niższej izby parlamentu.

Hołownia z nową funkcją. Komentarz Prokopa wywołał śmiech

Temat dotyczący objęcia przez Szymona Hołownię nowej funkcji pojawił się również we wtorkowym wydaniu „Dzień Dobry TVN”. – O tak. Zwłaszcza że już dostałem propozycję pracy od Szymona – Straż Marszałkowska. Niestety okazało się, że nie mam kwalifikacji. Trzeba dobrze posługiwać się bronią białą, trzeba mieć szablę przy sobie, w związku z tym będę kierowcą – zażartował Marcin Prokop, co wywołało głośny śmiech zgromadzonych w studiu osób.

Przypomnijmy – Marcin Prokop i Szymon Hołownia przez lata współpracowali przy tworzeniu programu „Mam talent”.

