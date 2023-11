Hołownia pionkiem w planie Tuska? Mastalerek: Został twarzą wendety

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji zostanie wznowione w przyszły wtorek 21 listopada. Marszałkiem niższej izby polskiego parlamentu został wybrany Szymon Hołownia. O ocenę przebiegu dotychczasowych obrad był pytany Marcin Mastalerek.

– Koalicja Obywatelska zapowiadała zemstę w kampanii wyborczej i przegrała tę kampanię. Przegrała z Prawem i Sprawiedliwością. (...) Natomiast to Trzecia Droga miała być zupełnie czymś innym i w taki sposób namawiała wyborców (do głosowania – red.), że oni nie będą jak PO – analizował szef Gabinetu Prezydenta RP na antenie TVP Info.

Hołownia marszałkiem Sejmu. Mastalerek: Został twarzą tej zemsty

– Dziś widzieliśmy, jak wygląda Trzecia Droga w Sejmie. Donald Tusk tak rozegrał sprawę, że wręcz to Szymon Hołownia, który marzył o prezydenturze, został twarzą tej zemsty, tej wendety i tych awantur, które będą w Sejmie – powiedział Marcin Mastalerek. Jak dodał, jeżeli ktoś blokuje kandydatkę z PiS – partii, którą w wyborach poparło ponad 7,6 mln Polaków – do Prezydium Sejmu, „to się nie może dobrze skończyć”.

Kandydatka PiS, Elżbieta Witek, nie otrzymała wymaganej liczby głosów, aby objąć funkcję wicemarszałka. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że partia nie wystawi innej kandydatury.

Marcin Mastalerek podkreślił, że prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym orędziu apelował o to, aby „wszystkie kluby miały wicemarszałków”. – I żeby każdy mógł wskazać tego wicemarszałka samodzielnie. Dzisiaj słyszymy głosy z KO, że oni wybiorą, kto ma być marszałkiem z partii opozycyjnej, z Prawa i Sprawiedliwości? To może pójdźmy dalej. Za 20 miesięcy są wybory prezydenckie. Może niech oni wskażą łaskawie, kto będzie mógł kandydować z PiS? Oczywiście żartuję, ale to są poważne sprawy – komentował.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Radosław Sikorski pewniakiem do rządu. Wiemy, jaki resort obejmieCzytaj też:

Korwin-Mikke chce założyć nową partię. Przedstawił zarys programowy