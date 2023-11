Morawiecki z misją tworzenia rządu. „Polacy wysłali nam prosty sygnał”

Mateusz Morawiecki w najnowszym odcinku podcastu mówił o misji tworzenia rządu, której się podjął. – Ciągle kształtuje się nowy, powyborczy porządek w parlamencie. Prezydent Andrzej Duda powierzył mi misję tworzenia rządu. Misję trudną, być może nawet najtrudniejszą, z jaką miałem do czynienia, ale nie jest ona wbrew głosom złośliwców mission impossible. A gdyby nawet była, to nie wykluczam, że i na tę bym się porwał – powiedział premier.

Mateusz Morawiecki z misją tworzenia rządu. „Polacy wskazali PiS jako zwycięzcę”

Szef polskiego rządu podkreślił, że polityk nie może w sposób swobodny decydować, czy chce podejmować się „takich wyzwań”. – Przynajmniej poważny polityk. Jeśli mu się nie chce, to powinien złożyć mandat i nie zawracać głowy wyborcom. Prawda jest taka, że mandat wyborczy zobowiązuje. Zobowiązuje do realizacji obietnic złożonych wyborcom. Polacy wskazali PiS jako zwycięzcę ostatnich wyborów – podkreślił.

W dalszej części podcastu Mateusz Morawiecki powiedział, że wiele osób może się zastanawiać nad tym, co to za zwycięstwo, skoro zabrakło głosów i PiS nie ma większości w parlamencie. – Czy zabrakło, to się jeszcze okaże. Ale sądzę przede wszystkim, że każdy polityk powinien podchodzić z wielką pokorą do wyników głosowania – stwierdził premier.

Morawiecki o sygnale od wyborców. „Tym razem musicie dogadać się z innymi”

– Polacy zagwarantowali PiS drugi w kolejności najlepszy wynik wyborczy w historii III RP i to jest niebywałe osiągnięcie. A jednocześnie wysłali nam prosty sygnał: tym razem musicie dogadać się z innymi. Ten sam sygnał wysłali do wszystkich innych sił politycznych. W parlamencie nie ma dziś dominującej partii, która miałaby prawo decydować o wszystkim, bez oglądania się na innych – analizował Mateusz Morawiecki.

– Ponad 7,5 mln Polaków głosowało bezpośrednio za kontynuacją rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 12 mln Polaków wzięło udział w referendum i wskazało, że kierunki, jakie wyznaczył rząd PiS, powinny obowiązywać każdy kolejny rząd – stwierdził szef rządu. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jeżeli ten sygnał zostanie zignorowany w parlamencie, to będzie oznaczało, ze „demokracja nie do końca jest traktowana przez wszystkich poważnie”.

