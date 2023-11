Kiedy exposé Mateusza Morawieckiego? Müller wskazał możliwy termin

W poniedziałek 27 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. – Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Kiedy Mateusz Morawiecki wygłosi exposé? Rzecznik rządu wskazał możliwy termin

Mateusz Morawiecki w programie „Gość Wiadomości” przekonywał, że jego nowy gabinet ma charakter ponadpartyjny. – Przeanalizowaliśmy bardzo skrupulatnie programy innych partii i staraliśmy się wybrać w ramach naszego ponadpartyjnego rządu (...) to, co łączy. Nie chcemy awantury. Nie chcemy czegoś, co część opozycji szykuje już teraz, czyli zemsty, rewanżyzmu. (...) Myślę, że Polacy oczekują czegoś innego. Oczekują dobrego, merytorycznego, konstruktywnego programu. „Dekalog Polskich Spraw” jest takim programem, zbierającym bardzo dobre punkty nie tylko nasze, ale i (...) innych ugrupowań – powiedział premier.

Rzecznik rządu został zapytany, kiedy premier wygłosi exposé. – To będzie najprawdopodobniej w tym końcowym terminie dwutygodniowym, który wynika z konstytucji – powiedział Piotr Müller na antenie Polsat News. Dopytywany, czy Mateusz Morawiecki wygłosi exposé 11 grudnia, odparł: „Zapewne tak”.

– Zobaczymy. To jest też do ustalenia w rozmowie z marszałkiem Hołownią, który – mam nadzieję – spotka się z premierem chociażby w zakresie omówienia ustaw, które rząd przedstawił i które przedstawimy jeszcze w ciągu dwóch tygodni – powiedział rzecznik rządu. W dalszej części rozmowy Piotr Müller dodał, że wygłoszenie przez premiera exposé 11 grudnia to „najbardziej prawdopodobny” scenariusz. – Tak obstawiam – podsumował.

