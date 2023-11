Spięcie Morawieckiego z Hołownią. „Zakasać rękawy, do roboty”

– Należy zadać sobie pytanie, po co Polacy wybrali swoich przedstawicieli. Czy po to, żeby wysoka izba wyszukiwała jakieś tematy zastępcze, zajmowała się igrzyskami politycznymi, czy żeby zajmowała się tym, co dla Polaków jest najważniejsze? Czyli kosztami życia, energii, żywności, kredytów? – zapytał Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że to pytanie retoryczne, a ważne projekty ustaw czekają na przeprocedowanie.

– To są niezwykle ważne ustawy, na które czekają Polacy – powiedział szef polskiego rządu. Polityk wspomniał w tym kontekście o projekcie dotyczącym zerowej stawki VAT na żywność, wakacji kredytowych, cen energii oraz emerytur stażowych. – Pan marszałek trochę na zasadzie żartów, żarcików powiedział, żeby Polacy kupili popcorn i oglądali posiedzenie Sejmu. Ja bym sobie życzył, żeby ta izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie sprawami zastępczymi – powiedział premier.

W dalszej części wystąpienie Mateusz Morawiecki odniósł się do słów Szymona Hołowni, który jako marszałek niższej izby parlamentu zapowiedział, że z jego gabinetu „z hukiem wyleci zamrażarka”. – Czy te słowa dotyczące wyrzucenia zamrażarki były tylko czczą obietnicą, czy w ślad za nimi pójdzie rzetelna, rzeczowa, poważna praca nad ustawami, które zgłosiliśmy? Panie marszałku, nie ma na co czekać – powiedział premier. – Zakasać rękawy, do roboty – zakończył swoje przemówienie Mateusz Morawiecki.

Więcej informacji wkrótce.