Mentzen z tajemniczą propozycją ws. premiera. Co ma na myśli?

Wpis o takiej treści zamieścił Sławomir Mentzen, warszawska „jedynka” Konfederacji w wyborach do Sejmu, we wtorek wieczorem na portalu X. W komentarzach pojawiło się wiele domysłów. „Zgaduję, że Konfederacja nie poprze Morawieckiego ani Tuska na stanowisku premiera?” – ironizował jeden z komentujących. „Banaś?” – pytał inny. „Jeszcze nie wiecie, jaki wynik zrobicie w wyborach, a już typujecie premiera” – zauważyła Magdalena Broda z zarządu koła Praga w Warszawie Polski2050.

–Absolutnie nikt nie spodziewa się tego, co powiem i niczego takiego w polskiej polityce jeszcze nie było. Jutro przed południem zapraszam na moje media społecznościowe – odpowiedział na pytanie w sprawie wpisu w Polsat News. Zapytany o to, czy oznacza to wystawienie Leszka Balcerowicza jako kandydata Konfederacji na premiera, powiedział, że byłoby to sprzeczne z tym, co napisał, że nikt się nie spodziewa tego, co ogłosi.

Mentzen kpi z szefa rządu

Pod koniec czerwca Mentzen, dopytywany o to, czy Konfederacja może utworzyć rząd z PiS-em po wyborach zadeklarował, że jeśli któraś z partii zgodzi się realizować program Konfederacji wówczas „wszystko jest na stole”. Prezes Nowej Nadziei jest przekonany, że „za pół roku lub cztery lata jego ugrupowanie może przejąć władzę”.

W ubiegłym roku kpił z premiera Mateusza Morawieckiego. „Przed Państwem twórca sukcesu Kancelarii Mentzen, człowiek który swoją ciężką i niestrudzoną pracą sprawił, że do naszej firmy ustawiały się kolejki klientów z całej Polski. Dzięki niemu musieliśmy w niewiele ponad dwa lata powiększyć zespół z 10 do prawie 200 osób. Bardzo dziękujemy za tak wielki wkład w rozwój firmy. A obok niego stoi Sławomir Mentzen” – napisał na stronie swojej kancelarii i zamieścił zdjęcie pomnika szefa rządu trzymającego miskę ryżu.

Polityk Konfederacji razem z innym liderem Krzysztofem Bosakiem przedstawił ostatnio pakiet pięciu punktów na finał kampanii wyborczej. Chodzi o: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze nawet o 30 proc., gotówkę chronioną Konstytucją Rzeczypospolitej oraz brak świadczeń socjalnych dla Ukraińców.

Czytaj też:

Mentzen chce latać helikopterem i emitować bardzo dużo CO2. „Mam nadzieję, że mi to wybaczą”Czytaj też:

Jakie poparcie ma Konfederacja? Partia zauważalnie traci w sondażach