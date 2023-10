Referendum 2023. Co zrobić z kartą referendalną i czy trzeba ją wypełnić?

Referendum 2023 odbędzie się 15 października, tego samego dnia co wybory parlamentarne. Każda osoba uprawniona do głosowania otrzyma od komisji kartę referendalną. Czy można odmówić udziału w referendum i jednocześnie oddać ważny głos w wyborach do Sejmu i Senatu? Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z referendum.

Czego dotyczy referendum 2023?

Referendum 2023 dotyczy polityki wewnętrznej i ma przynieść odpowiedź na pytania, które zadaje sobie wielu z nas. Inicjatorem przeprowadzenia referendum był Jarosław Kaczyński, a organizatorem jest Państwowa Komisja Wyborcza. W referendum wyborcy zdecydują, czy chcieliby, by został podniesiony wiek emerytalny, a także, czy przyjęliby tysiące nielegalnych imigrantów.

Cztery pytania w referendum 2023

W referendum trzeba będzie odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Kto może wziąć udział w referendum?

Do udziału w referendum uprawnione są wszystkie osoby pełnoletnie, które posiadają czynne prawa wyborcze. Głos mogą oddać wszystkie osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. Wystarczy, że przedstawią komisji dokument, który potwierdzi ich datę urodzenia (np. paszport).

Prawo do oddania głosu mają wszyscy Polacy powyżej 18. roku życia, których prawo wyborcze nie zostało odebrane poprzez prawomocny wyrok sądu lub Trybunału Stanu, a także – co istotne – nie są ubezwłasnowolnieni.

Czy głosowanie w referendum jest obowiązkowe?

Każdy wyborca, który 15 października odwiedzi swój lokal wyborczy, otrzyma trzy karty do głosowania: do Sejmu, do Senatu oraz referendalną. Wyborca może zdecydować, z której karty skorzysta – to oznacza, że sam decyduje, czy głosuje na posłów, senatorów oraz czy bierze udział w referendum. Głosowanie w referendum nie jest obowiązkowe.

Wyborca ma obowiązek poinformować członka komisji, czy wypełnia wszystkie trzy karty do głosowania. Może przyjąć tylko jedną (np. do Sejmu), a pozostałe zostawić. Co ciekawe, wyborca ma prawo do zmiany zdania i do ponownego odwiedzenia lokalu wyborczego, jeśli zdecyduje, że jednak chce oddać swój głos również na pozostałych kartach. Jeśli więc ktoś odwiedzi lokal wyborczy rano, wypełni jedną bądź dwie karty, a po południu dojdzie do wniosku, że jednak chciałby wziąć udział w referendum – może to zrobić. Lokale wyborcze są czynne w godzinach 7-21 i w tym czasie można oddać swój głos.

Co zrobić, by nie wziąć udziału w referendum?

Jeżeli wyborca nie chce brać udziału w referendum, nie musi tego robić. Wystarczy poinformować przedstawiciela komisji wyborczej, że nie przyjmuje się karty referendalnej. Przedstawiciel komisji odnotowuje taką informację, którą wyborca musi podpisać. I to wystarczy.

Kiedy dowiemy się, czy referendum jest ważne?

O ważności referendum orzeknie Sąd Najwyższy w terminie do 60 dni po wyborach.

