Wybory 2023. Jak oddać ważny głos?

W niedzielę 15 października Polacy pospieszą do urn wyborczych, by wybrać nowych przedstawicieli do Sejmu i Senatu oraz oddać głos w referendum. Do udziału w wyborach uprawnionych jest ponad 29 milionów Polaków w kraju.

Kto może głosować w wyborach?

Głos w wyborach może oddać każdy kto:

ma ukończony 18. rok życia (najpóźniej w dniu wyborów)

nie zostało odebrane mu prawo wyborcze prawomocnym wyrokiem sądu

nie został ubezwłasnowolniony

Jak zagłosować w wyborach?

Aby oddać głos w wyborach, należy zgłosić się do komisji w swoim okręgu zamieszkania. Komisje przydzielane są adresami stałego zameldowania i najczęściej znajdują się w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

Jeśli w czasie wyborów wyjątkowo przebywamy na terenie innej gminy i chcielibyśmy zmienić miejsce głosowania, możemy to zrobić po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wniosek można złożyć online, przez profil zaufany nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jak oddać ważny głos?

Aby oddać głos w wyborach, należy zgłosić się do komisji wyborczej i okazać dowód tożsamości. W tym roku po raz pierwszy nie musi to być dowód plastikowy, ale eDowód w aplikacji mObywatel.

Jeśli okaże się, że jesteśmy wpisani na listę wyborców, otrzymamy od przedstawiciela komisji dwie jednostronicowe karty do głosowania: jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu. Komisja wyborcza wyda także kartę referendalną. Głosowanie w referendum nie jest obowiązkowe.

W wyborach do Sejmu głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

W przypadku referendum głos jest ważny, gdy postawimy znak X przy odpowiedzi na dane pytanie w jednej z kratek. Odpowiedź może brzmieć tak lub nie.

Gdzie wrzucić karty wyborcze?

Wszystkie karty wyborcze należy wrzucić do urny wyborczej w lokalu wyborczym.

Kiedy głos jest nieważny?

Głos może zostać uznany za nieważny, jeśli:

oddamy głos na więcej niż jedną listę, czyli postawimy znak „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

nie oddamy głosu na którąkolwiek z list, czyli nie postawimy znaku „x” w żadnej kratce,

postawimy znak inny niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

