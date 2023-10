Wybory 2023. Ile jest okręgów wyborczych?

Okręgi wyborcze w Polsce nie są równoznaczne z podziałem kraju na województwa. Okręgów jest dużo więcej, czasem na jedno województwo składają się dwa i więcej okręgów. Od czego zależy liczba okręgów w wyborach?

Co to jest okręg wyborczy?

Okręg wyborczy to część terytorium, na które dzieli się państwo w czasie trwania wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych. Celem okręgów jest stworzenie jednakowych list wyborczych dla każdego terenu.

Ile mamy okręgów wyborczych?

W Polsce mamy 41 okręgów wyborczych do Sejmu. Liczbę okręgów reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. W każdym okręgu do Sejmu wybiera się od 7 do 20 posłów.

Oprócz tego od 2011 roku mamy również 100 okręgów do Senatu. W każdym można zdobyć tylko jeden mandat. Osoba ta może być wybierana przez system większości względnej bądź większości bezwzględnej.

Zasady tworzenia okręgów

Zasady tworzenia okręgów są jasno określone. Kraj dzielony jest na okręgi wyborcze na podstawie normy przedstawicielstwa – jest to iloraz liczby ludności Polski przez liczbę wszystkich posłów do Sejmu. W każdym okręgu musi być wybranych minimum 7 posłów.

Na terenie gmin wchodzących w skład poszczególnych okręgów wyborczych tworzone są obwody głosowania. Oprócz tego są tworzone dodatkowe obwody głosowania dla wyborców przebywających za granicą.

Jakie mamy okręgi wyborcze?

Nr Siedziba OKW Obszar LM M LM:M 1 Legnica powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski; miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica 986 879 12 82 240 2 Wałbrzych powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki; miasto na prawach powiatu: Wałbrzych 675 332 8 84 417 3 Wrocław powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski; miasto na prawach powiatu: Wrocław 117 7802 14 84 129 4 Bydgoszcz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński; miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz 1 003 261 12 83 605 5 Toruń powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski; miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek 1 046 849 13 80 527 6 Lublin powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki; miasto na prawach powiatu: Lublin 1 199 999 15 80 000 7 Chełm powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski i zamojski; miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość 974 707 12 81 226 8 Zielona Góra województwo lubuskie 1 003 220 12 83 602 9 Łódź powiaty: brzeziński i łódzki wschodni; miasto na prawach powiatu: Łódź 794 636 10 79 464 10 Piotrków Trybunalski powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki i tomaszowski; miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice 737 045 9 81 894 11 Sieradz powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski 972 481 12 81 040 12 Chrzanów powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki 642 662 8 80 333 13 Kraków powiaty: krakowski, miechowski i olkuski; miasto na prawach powiatu: Kraków 1 120 711 14 80 051 14 Nowy Sącz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański; miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz 784 316 10 78 432 15 Tarnów powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki; miasto na prawach powiatu: Tarnów 719 037 9 79 893 16 Płock powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski; miasto na prawach powiatu: Płock 842 976 10 84 298 17 Radom powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński; miasto na prawach powiatu: Radom 724 756 9 80 528 18 Siedlce powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski; miasta na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce 960 655 12 80 055 19 Warszawa miasto na prawach powiatu: Warszawa 1 603 233 20 80 055 20 Warszawa powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński 986 074 12 82 173 21 Opole województwo opolskie 1 001 827 12 83 486 22 Krosno powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki; miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl 893 055 11 81 187 23 Rzeszów powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski; miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg 1 233 497 15 82 233 24 Białystok województwo podlaskie 1 190 510 14 85 036 25 Gdańsk powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski; miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot 1 026 157 12 85 513 26 Słupsk powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski; miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk 1 178 950 14 84 211 27 Bielsko-Biała powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki; miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała 756 208 9 84 023 28 Częstochowa powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski; miasto na prawach powiatu: Częstochowa 600 225 7 85 746 29 Gliwice powiaty: gliwicki i tarnogórski; miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze 771 169 9 85 685 30 Rybnik powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski; miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory 718 360 9 79 818 31 Katowice powiat bieruńsko-lędziński; miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy 980 996 12 81 750 32 Sosnowiec powiaty: będziński i zawierciański; miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec 700 234 9 77 804 33 Kielce województwo świętokrzyskie 1 283 669 16 80 229 34 Elbląg powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki; miasto na prawach powiatu: Elbląg 641 373 8 80 172 35 Olsztyn powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski; miasto na prawach powiatu: Olsztyn 797 764 10 79 776 36 Kalisz powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki; miasta na prawach powiatu: Kalisz i Leszno 999 418 12 83 285 37 Konin powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński; miasto na prawach powiatu: Konin 773 727 9 85 970 38 Piła powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski 772 319 9 85 813 39 Poznań powiat poznański; miasto na prawach powiatu: Poznań 834 183 10 83 418 40 Koszalin powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki; miasto na prawach powiatu: Koszalin 644 377 8 80 547 41 Szczecin powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki; miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście 1 026 640 12 85 553

OKW – okręgowa komisja wyborcza.

LM – liczba mieszkańców w okręgu według danych z 4 sierpnia 2011.

M – liczba mandatów obsadzanych w okręgu.

LM:M – liczba mieszkańców przypadająca na mandat w okręgu według danych z 4 sierpnia 2011

Czytaj też:

Wybory 2023. Jak oddać ważny głos?Czytaj też:

Wybory 2023. PiS nie ma się o co martwić? Najnowszy sondaż