Wybory 2023. Jaki jest próg wyborczy dla koalicji?

Próg wyborczy to minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów. Aby partia lub koalicja weszły do Sejmu, muszą uzyskać minimalny próg wyborczy. Ile on wynosi i od czego zależy?

Czym jest próg wyborczy?

Próg wyborczy stosowany jest w wyborach od 1993 roku. W podziale mandatów uczestniczą tylko te partie, które przekroczyły minimalny próg wyborczy. Jeśli tak się nie stało, nie biorą udziału w podziale mandatów.

Ustalenie progu wyborczego jest konieczne, by można było zaprowadzić porządek w Sejmie i by nie nastąpiło w nim zbyt duże rozdrobnienie. Od 1998 roku minimalny próg wyborczy obowiązuje także w wyborach samorządowych.

Próg wyborczy dla jednej partii

O tym, jaki jest próg wyborczy w wyborach do parlamentu, decyduje art. 196 Kodeksu wyborczego. Minimalny próg wyborczy w wyborach do Sejmu wynosi 5 procent. To oznacza, że mandaty otrzymają posłowie tylko tej partii, która w skali całego kraju otrzymała przynajmniej 5 procent głosów.

Jaki jest próg wyborczy dla koalicji?

Prób wyborczy dla koalicji jest wyższy i wynosi 8 procent. Dopiero jeśli ugrupowania koalicyjne osiągną 8 procent głosów w skali kraju, ich posłowie otrzymają mandaty.

Liczbę głosów ważnych i nieważnych ze wszystkich okręgów liczą członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. PKW musi także poinformować, które komitety przekroczyły liczbę wymaganych progów wyborczych.

"5 proc. dla partii w wyborach do Sejmu i 8 proc. dla koalicji To wartości optymalne, które bardzo dobrze się sprawdzają. W Polsce stabilizuje się sytuacja, bo od czterech kadencji mamy ciągłość rządów: dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, teraz dwie kadencje rządów Zjednoczonej Prawicy. To ważne, aby nie było perturbacji w parlamencie, bo to wpływa na ocenę stabilności rządu na arenie międzynarodowej – powiedział dr Artur Biłgorajski dla "Super Expressu".

