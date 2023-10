Czy komisje zdążą zliczyć głosy Polonii? Jest stanowisko PKW

W poniedziałek kandydaci KO w wyborach parlamentarnych złożyli wnioski do PKW dotyczące głosowania za granicą. Politycy domagali się wydłużenia terminu przekazania wyników głosowania w referendum oraz dopuszczenia obserwatorów społecznych do niego w obwodach znajdujących się poza Polską.

Wniosek miał związek m.in. z dwudziestoczterogodzinnym limitem czasu na przekazanie wyników głosowania za granicą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I w terminie wynikającym z Kodeksu wyborczego. Polacy za granicą obawiali się, że biorąc pod uwagę referendum odbywające się równolegle do wyborów parlamentarnych ich głosy mogą przepaść.

9 października RPO Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że„nie ma przeszkód ustawowych, dla których wyniki głosowania w referendum nie mogłyby być ustalane i protokołowane już po ustaleniu i zaprotokołowaniu wyników w wyborach”. „Taka sekwencja czynności komisji wyborczych zmniejszałaby ryzyko nieuzyskania wyników głosowania w wyborach w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania” – pisał w stanowisku PKW.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała „stanowisko w sprawie ustalenia wyników głosowania w obwodach za granicą”.

Wybory za granicą. Skład liczbowy komisji można uzupełnić

PKW poinformowała, że „w razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowane działania w celu ich uzyskania”.

„Czas ustalania wyników głosowania za granicą będzie zatem pod stałym nadzorem konsulów, Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I i Państwowej Komisji Wyborczej. Nie sposób pominąć, że jak wynika z Kodeksu wyborczego konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzupełnić skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula do 13 osób” – czytamy w stanowisku.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że podczas wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. największą liczbę wyborców uprawnionych do głosowania, tj. 5 996 objął obwód nr 268 utworzony w Londynie. Wyniki przekazano w terminie.

24 godziny na ustalenie wyników. Czas pod nadzorem OKW i PKW

Protokoły głosowania z tego obwodu zostały wysłane przez obwodową komisję wyborczą w poniedziałek 14 października 2019 roku o 12:23. „Z aktualnych informacji na stronie ewybory.msz.gov.pl wynika, że za granicą średni obwód głosowania liczył będzie 2 000 – 2 500 wyborców” – czytamy w stanowisku PKW.Polacy głosują w Konsulacie RP w Nowym Jorku, 13 bm.

Państwowa Komisja Wyborcza dodała, że „w razie potrzeby podejmie wszelkie działania wynikające z jej kompetencji mające na celu prawidłowe ustalenie wyników głosowania za granicą i przekazanie ich w terminie wynikającym z Kodeksu wyborczego”, a czas ustalania wyników głosowania za granicą jest pod stałym nadzorem konsulów, Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I i Państwowej Komisji Wyborczej.

