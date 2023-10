Kiedy następne wybory? Już w 2024 roku znów pójdziemy do urn

15 października 2023 roku to data, która przejdzie do historii. Nie tylko ze względu na wybory parlamentarne, ale na zaskakująco wysoką frekwencję wyborczą, jakiej jeszcze nie odnotowano w historii III RP. Nastroje wyborcze jeszcze nie opadły – przed nami jesień pełna emocji, w czasie której będziemy obserwowali tworzenie nowego rządu.

Rada Ministrów, na czele której stanie nowy premier, powinna powstać maksymalnie w ciągu 2 miesięcy, do połowy grudnia. W tej chwili wydaje się, że największe realne szanse na zostanie premierem ma Donald Tusk, ale nie wiadomo, jak zachowa się Prawo i Sprawiedliwość, które zgodnie z przepisami zawartymi w Konstytucji RP jako partia, która zdobyła najwięcej głosów w wyborach, ma prawo wystawić swojego kandydata.

Kto wygrał wybory?

Według danych, które przekazała Państwowa Komisja Wyborcza o godz. 10 w poniedziałek 16 października, frekwencja wyborcza z 28,56 proc. komisji wyniosła 71,99 proc. Z badania late poll wynika, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,6 procent. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która uzyskała wynik 31 procent. Czarnym koniem wyborów parlamentarnych okazała się Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), która uzyskała 13,5 procent głosów. Warto jednak podkreślić, że wciąż trwa zliczanie głosów, a na oficjalne wyniki PKW musimy jeszcze poczekać.

Kiedy kolejne wybory?

Nie będzie nam dane zbyt długo odetchnąć od wyborczych emocji. Już w 2024 roku ponownie pójdziemy do urn wyborczych – i to dwukrotnie.

Wybory samorządowe w 2024 roku

Na wiosnę weźmiemy udział w wyborach samorządowych, wybierając przedstawicieli do gmin, powiatów i województw. I to wczesną wiosną – zgodnie z przyjętymi postanowieniami ustawy epizodycznej wybory samorządowe odbędą się 7, 14 lub 21 kwietnia 2024 roku.

Ustawę epizodyczną wprowadzono, by oddzielić wybory samorządowe od wyborów parlamentarnych. Po nowelizacji Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. To oznaczałoby, że wybory samorządowe powinny odbyć się jesienią 2023 roku, razem z wyborami parlamentarnymi. Aby uniknąć tej sytuacji, wprowadzono ustawę epizodyczną, która zdecydowała o wyjątkowym wydłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

Przed wakacjami 2024 roku ponownie ruszymy do urn wyborczych. Jak zdecydowała Rada Unii Europejskiej, we wszystkich państwach członkowskich UE pomiędzy 6 a 9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. 52 posłów do PE wybierzemy w 13 okręgach wyborczych.

