Wybory w Polsce. Kiedy odbędą się kolejne wybory prezydenckie?

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co kilka lat. Po raz ostatni wybieraliśmy prezydenta w 2020 roku, kiedy wybory ponownie wygrał Andrzej Duda. Kiedy znów pójdziemy do urn wyborczych?

Ostatnie wybory prezydenckie w Polsce

Ostatnie wybory prezydenckie w naszym kraju odbyły się trzy lata temu. 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku, w pierwszej i drugiej turze wyborów, Polacy wybierali swojego przywódcę. W pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał progu 50 procent głosów. W związku z tym konieczna była druga tura wyborów, w której wzięli udział Andrzej Duda z PiS i Rafał Trzaskowski z PO. Wybory w drugiej turze wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, który uzyskał 51 procent głosów.

Kiedy kolejne wybory prezydenckie?

Termin wyborów prezydenckich zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Ostatnie wybory, ze względu na pandemię, odbyły się jednak w innym terminie, niezgodnym z Konstytucją, a wynikającym z nadzwyczajnych okoliczności epidemicznych.

Kolejne wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 roku. Wtedy wszyscy wyborcy uprawnieni do głosowania (m.in. mający ukończone 18 lat i posiadający czynne prawo wyborcze) będą mogli zagłosować na wybranego przez siebie kandydata.

Kto może zostać prezydentem RP?

Prezydent Rzeczpospolitej może pełnić urząd maksymalnie dwie kadencje. To oznacza, że w 2025 roku obejmie to stanowisko ktoś inny niż Andrzej Duda, dla którego jest to już druga kadencja. Aby zostać prezydentem RP należy spełniać określone wymagania:

być obywatelem Polski

mieć ukończone 35 lat

otrzymać 100 tysięcy podpisów poparcia

