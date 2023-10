Posłowie w Wielkopolsce. Oto lista parlamentarzystów

Wybory do parlamentu zaskoczyły rekordową frekwencją. Polacy tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, by wybrać nowych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Na kogo głosowali mieszkańcy Wielkopolski?

Województwo wielkopolskie

Okręg nr 36 – lista posłów

Trzecia Droga – 2 mandaty, Nowa Lewica – 1 mandat, PiS – 5 mandatów, KO – 4 mandaty

Zasięg: część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miast na prawach powiatu: Kalisz, Leszno

Zjednoczona Prawica:

Marlena Maląg

Katarzyna Sójka

Piotr Kaleta

Jan Dziedziczak

Jan Mosiński

KO:

Jarosław Urbaniak

Grzegorz Rusiecki

Karolina Pawliczak

Mariusz Witczak

Trzecia Droga:

Andrzej Grzyb

Barbara Oliwiecka

Nowa Lewica:

Wiesław Szczepański

Okręg nr 37 – lista posłów

Trzecia Droga – 2 mandaty, Nowa Lewica – 1 mandat, PiS – 4 mandaty, KO – 2 mandaty

Zasięg: część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński oraz miasta na prawach powiatu: Konin

Zjednoczona Prawica:

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Dolata

Ryszard Bartosik

Witold Czarnecki

KO:

Michał Kołodziejczak

Tomasz Nowak

Trzecia Droga:

Paulina Hennig-Kloska

Michał Pyrzyk

Nowa Lewica:

Tomasz Tomaszewski

Okręg nr 38 – lista posłów

Trzecia Droga – 2 mandaty, PiS – 3 mandaty, KO – 4 mandaty

Zasięg: część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski

Zjednoczona Prawica:

Krzysztof Czarnecki

Marcin Porzucek

Grzegorz Piechowiak

KO:

Jakub Rutnicki

Maria Janyska

Piotr Głowski

Henryk Szopiński

Trzecia Droga:

Krzysztof Paszyk

Adam Luboński

Okręg nr 39 – lista posłów

Trzecia Droga – 2 mandaty, Nowa Lewica – 1 mandat, PiS – 2 mandaty, KO – 5 mandatów

Zasięg: część województwa wielkopolskiego obejmująca obszar powiatu: poznański oraz miasta na prawach powiatu: Poznań

Zjednoczona Prawica:

Szymon Szynkowski vel Sęk

Bartłomiej Wróblewski

KO:

Adam Szłapka

Marcin Bosacki

Katarzyna Kierzek-Koperska

Franciszek Sterczewski, Bartosz Zawieja

Trzecia Droga:

Ewa Schädler

Jacek Tomczak

Nowa Lewica:

Katarzyna Ueberhan

Czytaj też:

Posłowie na Warmii i Mazurach. Oto lista parlamentarzystówCzytaj też:

Posłowie ze Świętokrzyskiego. Oto lista parlamentarzystów