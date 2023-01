Wzrosło poparcie dla PiS, sześć ugrupowań w Sejmie. Najnowszy sondaż

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 34,4 proc. poparcia. Notowania partii rządzącej poprawiły się o 2,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed dwóch tygodni.

Sześć ugrupowań w Sejmie. Nowy sondaż

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych deklaruje 27,1 proc. respondentów. W ostatnich dniach poparcie dla koalicji pod wodzą Donalda Tuska pozostaje właściwie niezmienne (wzrost o zaledwie 0,1 pkt proc.). Oznacza to, że PiS i KO dzieli obecnie 7,3 pkt proc. Podium zamyka Polska 2050 z poparciem na poziomie 9,7 proc. Ugrupowanie Szymona Hołowni zyskało w porównaniu z ostatnim sondażem 0,4 pkt proc.

Czwarte miejsce przypada Lewicy, która może liczyć na 8,4 proc. Notowania Nowej Lewicy i Partii Razem również wzrosły o 0,4 pkt. proc. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tym czasie to do Sejmu dostałyby się jeszcze PSL-Koalicja Polska z poparciem na poziomie 6,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.) i Konfederacja, na którą chęć oddania głosu deklaruje obecnie 6,5 proc. respondentów (spadek o 0,4 pkt. proc.). W Sejmie zabrakłoby miejsc dla Agrounii, która zaliczyła wyraźny spadek poparcia z 2 proc. do 0,2 proc. Według nowego sondażu o jeden pkt proc. spadła liczba niezdecydowanych i wynosi ona w tej chwili 7,6 proc.

PiS wygrywa, ale nie rządzi

Wirtualna Polska zaznacza, że choć PiS ma nadal sporą przewagę nad KO, to po przeliczeniu głosów na mandaty, takie poparcie nie daje szansy na samodzielne rządzenie. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 196 miejsc w Sejmie, a do rządzenia potrzeba 231 mandatów. Z kolei opozycja ma szanse na przejęcie władzy także w wariancie osobnego startu poszczególnych partii. KO dysponowałaby 150 mandatami, Polska 2050 – 41 mandatami, Lewica – 32 mandatami, a PSL-Koalicja Polska – 9 mandatami, co łącznie daje 242 szable. Z kolei Konfederacja może liczyć na 21 miejsc w Sejmie.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI&CATI na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Tusk będzie chciał ich „dojechać” po wyborach, w ratuszu tęsknią za Gronkiewicz-WaltzCzytaj też:

Radosław Sikorski nie odmówi Donaldowi Tuskowi. „Pan Bóg podobno daje taki krzyż, jaki jesteśmy w stanie unieść”