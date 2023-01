PiS na czele w najnowszym sondażu. To jednak koniec powodów do zadowolenia Jarosława Kaczyńskiego

Pracownia Social Changes zbadała na zlecenie portalu wpolityce.pl na kogo ankietowani oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 61 proc. – bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania. 9 proc. jeszcze nie wie, czy poszłoby do urn wyborczych.

Wyniki obejmują tylko osoby zdecydowane. Na czele sondażu z wynikiem 35 proc. znalazła się Zjednoczona Prawica. Prawo i Sprawiedliwość oraz koalicjanci stracili jednak 2 punkty procentowe w porównaniu do badania sprzed 10 dni. Taki wynik nie gwarantuje partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielnych rządów.

Najnowszy sondaż. PiS traci poparcie, sześć partii w Sejmie

Zjednoczona Prawica zmniejszyła swoją przewagę nad Koalicją Obywatelską, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 30 proc. respondentów. To wynik bez zmian względem poprzedniego badania. Trzecią siłą w sondażu z wynikiem 10 proc. została Lewica, która zyskała 1 pkt proc. Jedno oczko straciła z kolei Polska 2050, która spadła przez to poza podium. Partię Szymona Hołowni wskazało 9 proc. badanych.

W Sejmie znalazłaby się również Konfederacja, która w sondażu osiągnęła 7 proc. To wzrost o 1 p.p. Próg wyborczy osiągnęłoby także Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5 proc. To rezultat bez zmian w porównaniu do badania sprzed 10 dni. Do Sejmu nie dostałyby się Kukiz’15 i Porozumienie. 2 proc. badanych wskazało inne ugrupowanie.

Badanie zrealizowano metodą CAWI od 20 do 23 stycznia 2023 r. na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości zamieszkania próbie 1053 Polaków.



