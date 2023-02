PiS na czele najnowszego sondażu, KO powiększa stratę. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma jednak problem

Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl przeprowadziła najnowszy sondaż poparcia parcia partii politycznych. Ankietowani zostali zapytani, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. W wynikach uwzględniono jedynie osoby zdecydowane. Rezultat badania wskazuje na stabilizację sceny politycznej w ostatnim czasie, bo większość utrzymała swoje poparcie.

PiS prowadzi w najnowszym sondażu. Partia Jarosława Kaczyńskiego bez samodzielnych rządów

Na czele sondażu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 35 proc. respondentów. To rezultat bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania sprzed tygodnia. PiS znajduje się więc na czele, ale ma problem, bo wynik nie gwarantuje im samodzielnych rządów, a nic nie wskazuje na to, aby zdolności koalicyjne ugrupowania miały się zmienić.

Jedynym powodem do zadowolenia jest powiększenie przewagi nad Koalicją Obywatelską. Na KO w badaniu wskazało 29 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o jeden punkt procentowy względem poprzedniego sondażu. Na trzecim miejscu znalazła się z wynikiem 10 proc. Lewica, a poza podium uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni, która zanotowała „oczko” mniej.

Sześć partii w Sejmie, spada frekwencja wyborcza

W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja, którą w badaniu poparło 7 proc. Próg wyborczy z wynikiem 5 proc. przekroczyłoby również PSL. Kukiz’15 i Porozumienie znalazły się pod kreską. O 1 pkt proc. do 3 proc. przybyło osób, które głosowałyby na inne ugrupowanie. Spadła z kolei spodziewana frekwencja – o 3 p.p. Chęć oddania głosu w urnach zadeklarowało 58 proc. respondentów.

Badanie zrealizowano metodą CAWI w dniach od 27 do 30 stycznia 2023 r. na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie 1 083 Polaków.



