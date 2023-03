PiS zyskuje w najnowszym sondażu, KO powiększa stratę. Jest jedno „ale”

Pracownia „Social Changes” zbadała na zlecenie portalu wpolityce.pl poparcie partii politycznych osób zdecydowanych na pójście do urn wyborczych. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami z wynikiem 37 proc. To wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego tydzień temu. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma problem, bo taki wynik nie daje jej samodzielnych rządów.

Najnowszy sondaż. Prawo i Sprawiedliwość na czele, Koalicja Obywatelska powiększa stratę

PiS udało się jednak powiększyć przewagę nad Koalicją Obywatelską do 8 pkt proc. Wynik 29 proc. to spadek o 2 p.p. względem wcześniejszego sondażu. Na trzecim miejscu w badaniu znalazła się Lewica, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 9 proc. ankietowanych. To taki sam rezultat jak tydzień temu.

Poza podium znalazłaby się Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni może obecnie liczyć na poparcie 7 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 p.p. Zmian w poparciu nie odnotowała także Konfederacja, którą popiera w najnowszym sondażu 6 proc. osób. Taki sam rezultat w badaniu odnotowało także Polskie Stronnictwo Ludowego, które cieszy się poparciem większym o jedno „oczko”.

Sześć partii w Sejmie. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 61 proc.

W Sejmie zabrakłoby miejsca dla Kukiz’15 i Porozumienia. 3 proc. badanych wskazało chęć oddania głosu na inną partię. To wzrost o 1 p.p. Do urn wyborczych poszłoby 61 proc. Polaków. To wynik o 3 p.p. wyższy niż w poprzednim sondażu. Badanie zrealizowano metodą CAWI od 24 do 27 lutego na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie 1 052 Polaków.

Czytaj też:

Zapytano Polaków, kto wygra jesienne wybory. Nowy sondażCzytaj też:

W ten sposób opozycja może pokonać PiS w wyborach. Wyniki najnowszego sondażu