Rywalizacja między PiS i PO o zwycięstwo w najnowszym sondażu. Wielkie problemy Hołowni

Do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze kilka miesięcy. Chociaż oficjalna data głosowania nie została jeszcze wyznaczona, wiele partii zaczęło już pierwsze kampanijne działania. Z kolei sondażownie na bieżąco sprawdzają, które formacje mają największe szanse na zwycięstwo.

PiS zwycięzcą najnowszego sondażu

Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że liderem zestawienia pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ poparcie dla partii rządzącej spadło w porównaniu do poprzedniego badania o 1,1 pkt proc. i wynosi obecnie 34,7 proc.

Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która powoli odrabia straty do lidera. Obecnie partia, na czele której stoi Donald Tusk, może liczyć na poparcie w wysokości 27,9 proc., a więc o 0,7 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Podium zamyka Lewica z wynikiem 8,2 proc. głosów, a więc o 0,5 pkt proc. mniej w stosunku do poprzedniego badania. 7,3 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt proc.) zadeklarowało chęć oddania głosu na Konfederację.

Problemy Hołowni w najnowszym sondażu

Powodów do zadowolenia z pewnością nie ma Szymon Hołownia. Jego Polska 2050, która do tej pory w większości sondaży była trzecią siłą polityczną, obecnie zajmuje piąte miejsce z wynikiem 7,1 proc. a więc o o 0,4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków PSL, które może liczyć na poparcie w wysokości 6,9 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

7 proc. respondentów nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na którą partię chcieliby oddać swój głos.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 3-5 marca 2023 r. metodą CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej) i CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

