Takiej sytuacji dawno nie było. Dwie partie z takim samym wynikiem w najnowszym sondażu

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie nieukrywającego sympatii dla władzy portalu wPolityce wynika, że Prawo i Sprawiedliwość odnotowało wzrost poparcia. Obecnie na partię rządzącą chce głosować 38 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 1 pkt proc.

Sondaż. Lewica przed Polską 2050

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 29 proc. respondentów, co oznacza, że poparcie dla KO nie zmieniło się od poprzedniego sondażu. Na tym samym poziomie pozostało również poparcie dla Lewicy, która zamyka podium z wynikiem 9 proc.

Marginalne poparcie dla Kukiz'15

Na 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu może liczyć Polska 2050. Na formację Szymona Hołowni chciałoby zagłosować 8 proc. respondentów. Na podobny wzrost poparcia może liczyć Konfederacja. Partię, do której należą m.in. Robert Winnicki, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun popiera 7 proc. badanych.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, które cieszy się poparciem 7 proc. respondentów. Poniżej progu wyborczego znalazł się ruch Kukiz'15 z wynikiem 1 proc.

Deklarowana frekwencja wynosi 63 proc., co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 3 do 6 marca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1045 osób.

