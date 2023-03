PiS zyskuje w najnowszym sondażu. Cztery partie na podium

Do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze kilka miesięcy. Chociaż termin głosowania nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, politycy największych partii już rozpoczęli objazd po kraju. Z kolei sondażownie na bieżąco sprawdzają, które ugrupowania mają największe szanse na zwycięstwo.

Najnowszy sondaż. Dwie partie z takim samym wynikiem P

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że na pierwszym miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Formacja Jarosława Kaczyńskiego umocniła się na pozycji lidera, ponieważ w porównaniu do poprzedniego badania odnotowała wzrost poparcia o 3 pkt proc.

Największa partia opozycyjna – Platforma Obywatelska – mogłaby według sondażu liczyć na poparcie w wysokości 26 proc. Oznacza to spadek o 3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Podium zamykają – ex aequo – dwie partie. Trzecie miejsce z wynikiem 9 proc. zajęła Konfederacja (wzrost o jeden punkt procentowy) oraz Polska2050 Szymona Hołownia, na którą również chce głosować 9 proc. respondentów (co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

Fatalny wynik PSL w najnowszym sondażu

Poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Lewicy. Oddanie głosu na formację m.in. Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga zadeklarowało 6 proc. ankietowanych, a więc o 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Badanie przynosi natomiast fatalne wieści dla PSL. Ludowcy pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza z wynikiem 2 proc. znaleźliby się poza Sejmem (spadek o 1 pkt proc.). Kolejnej kadencji przy Wiejskiej nie spędziliby także politycy Kukiz'15 oraz Porozumienia.

Czytaj też:

Co Polacy sądzą o Janie Pawle II? Wyniki najnowszego sondażu dają jasny sygnałCzytaj też:

Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie, świetny wynik Konfederacji