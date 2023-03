Wybory parlamentarne w Dniu Papieskim? Są wyniki sondażu

Termin przeprowadzenia głosowania w wyborach parlamentarnych określa konstytucja. W rozdziale IV głosi ona, że „wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu”.

Jeżeli więc poprzednie wybory miały miejsce 13 października 2019 roku, a obecna kadencja posłów i senatorów kończy się 12 listopada 2023 roku, to prezydent Andrzej Duda ma tylko cztery możliwe terminy na wybranie dnia głosowania. Do urn udać możemy się więc 15 października, 22 października, 28 października albo 5 listopada.

Wybory w dniu papieskim? Sondaż odpowiada

Ankieterzy IBRiS zapytali, jak wyborcy ocenialiby datę 15 października, która jest w kalendarzu powiązana z mocno kojarzącym się świętem. „Jak oceniłby/aby Pan/i ogłoszenie wyborów parlamentarnych na dzień 15 października, tj. w Dniu Papieskim?” – pytano w sondażu.

Odpowiedzi „raczej dobrze” udzieliło 24 proc. ankietowanych. „Zdecydowanie dobrze” wybrało 11,8 proc. pytanych, a odpowiedź „raczej źle” 14,1 proc. respondentów. „Zdecydowanie źle” oceniło ten pomysł 17,1 proc., a 33 proc. pytanych nie miało w tej sprawie zdania.

Jak można się domyślić, głosowania w Dniu Papieskim chcieliby raczej wyborcy PiS niż innych partii. Pomysł ten przypadł do gustu 56 proc. zwolennikom obecnej władzy, z czego 22 proc. z nich ocenia go „zdecydowanie dobrze”, a 34 „raczej dobrze”.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniu 17-18 marca 2023 roku metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

Kiedy wybory samorządowe 2024?

Niedługo później przyjdzie też pora na wybory samorządowe. Według przewidywań powinny one odbyć się wiosną 2024 roku, ponieważ kadencję samorządu wydłużono do 30 kwietnia 2024 roku. Głosowanie będzie musiało odbyć się pomiędzy 31 marca i 23 kwietnia. Prezydentowi Dudzie zostaną więc tylko trzy terminy. Będą to 7 kwietnia, 14 kwietnia i 21 kwietnia.

