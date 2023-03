PiS i PO nie mogą spać spokojnie. W sondażach Konfederacja „wywraca stolik”

Do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze kilka miesięcy. Do tej pory wydawało się, że dominującą osią sporu będzie starcie między rządzącym od dwóch kadencji Prawem i Sprawiedliwością a opozycyjną Platformą Obywatelską. Wyniki kilku najnowszych sondaży pokazują, że do akcji wkracza trzeci gracz.

Najnowszy sondaż. Poparcie dla PiS i PO bez zmian

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ipsos dla OKO.press i radia TOK FM pozycję lidera utrzymało PiS z wynikiem 34 proc. (nie zmienił się w porównaniu z badaniem tej samej pracowni z grudnia 2022). Na takim samym poziomie pozostało także poparcie dla PO – 27 proc. W siłę urosła natomiast Konfederacja, dla której poparcie wzrosło aż o 5 pkt proc. do 11 proc.

Tuż za podium uplasowała się Lewica, na którą chciałoby zagłosować 8 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Największy spadek poparcia – aż o 4 pkt proc. – odnotowała Polska2050. Formacja Szymona Hołowni może obecnie liczyć na 6 proc. głosów. Poselskie mandaty trafiłyby także do działaczy PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza z wynikiem 5 proc. uplasowała się tuż nad progiem wyborczym.

1 proc ankietowanych wskazał na Agrounię i Porozumienie, 2 proc. na inną partię a 5 proc. nie było w stanie jednoznacznie wskazać żadnego ugrupowania.

OKO.press zwraca uwagę, że taki wynik oznacza, że obecnie (politycznie, a nie arytmetycznie) możliwa byłaby tylko jedna większość w Sejmie – PiS i Konfederacji z 256 mandatami. Samodzielne rządy PiS nie byłyby możliwe, ale opozycja z 203 mandatami również nie miałaby na to szans.

Wzrost poparcia dla Konfederacji

Sondaż Ipsos to kolejne badanie, które pokazuje, że Konfederatom udało się przekonać do siebie jeszcze więcej wyborców. Z sondażu wynika, że w grupie wiekowej 18-49 lat Konfederacja jest drugą siłą, a jej 21 proc. poparcia oznacza, że od grudnia zyskała tu aż 10 pkt. proc.

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” partia m.in. Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna odnotowała poparcie na poziomie 10 proc. i zajęła czwarte miejsce.

W ostatnim sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” Konfedracja zamyka podium z wynikiem 9 proc. Najniższy stopień podium partia zajęła również w sondażu, który na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys – poparcie w wysokości 9,3 proc., wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż firmy Research Partner na zlecenie stowarzyszenia EuropejskaPL daje Konfederatom nieco mniejsze poparcie – 5,2 proc.

