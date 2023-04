Alarmujący sondaż dla PO. Partia opracowuje plan zneutralizowania Konfederacji?

Portal Onet pisze, że Platforma Obywatelska zleciła własny sondaż, a jego wyniki mogą być dla partii alarmujące. Konfederacja mogłaby liczyć na 13 proc. poparcia, a poparcie dla KO spadło o ok. 1,5 pkt. proc. Wprawdzie spadek jest na granicy błędu statystycznego, ale polityków martwi co innego. W siedzibie PO panuje przekonane, że po wyborach Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS.

– Mentzen jest biznesmenem. Dogada się z Kaczyńskim za odpowiednią cenę. Inna sprawa, że ta cena na pewno nie będzie niska – powiedział portalowi jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, analiza przepływów wyborców pokazuje, że Konfederacja przyciąga po trochu wyborców wszystkich partii opozycyjnych, oprócz Lewicy. Najbardziej tracą KO i Polska 2050.

– Potwierdziło się to, przed czym ostrzegaliśmy Szymona. Jemu się wydawało, że może być alternatywą dla wyborców zniechęconych do PO i PiS. Powtarzaliśmy mu, że to błąd, bo Konfederacja jest bardziej wiarygodna na tym polu od niego. Nie chciał nas słuchać. Poszedł na frontalne zderzenie z nami i zaczął tracić wyborców – ocenia rozmówca Onetu.

PO martwi się wzrostem Konfederacji. Co planuje Tusk?

Z sondażu obywatelskiego, który niedawno opublikowała „Gazeta Wyborcza” wynika, że aż 23 proc. zarabiających miesięcznie co najmniej 7 tys. zł netto. deklaruje głos na Konfederację. Lider PO Donald Tusk ostatnio prezentował propozycje programowe, które szły w drugą stronę, m.in. kredyt zero procent, skierowany do młodych, myślących o zakupie własnego mieszkania.

Jeden z polityków PO ma nadzieję, że działania opozycji przyniosą skutek i Konfederacja nie utrzyma dwucyfrowego poparcia do wyborów, co jest warunkiem, aby koalicja PiS-Konfederacja nie doszła do skutku. KO szuka sposobu jak zneutralizować poparcie dla partii Bosaka, Mentzena i Brauna.

Czytaj też:

Konfederacja i PiS? Korwin-Mikke przeczy Bosakowi. „To będą ciężkie targi”Czytaj też:

Liberalny jak Konfederata. Sławomir Mentzen chciałby „nierozerwalnych małżeństw”