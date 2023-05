PiS sporo przed KO w najnowszym sondażu. Spadek poparcia dla Konfederacji

W dniach od 28 kwietnia do 2 maja pracownia Social Changes wykonała sondaż wyborczy dla portalu wPolityce.pl.

Najnowsze wyniki Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej

Z badania wynika, że największym poparciem cieszy się Zjednoczona Prawica. Chęć zagłosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego i jej koalicjantów zadeklarowało 39 proc. ankietowanych.

To wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu, który został wykonany przez Social Changes pod koniec kwietnia.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Głos na partię Donalda Tuska i jej koalicjantów zamierza oddać 27 proc. ankietowanych. W tym przypadku odnotowano spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania.

W Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań?

Podium zamyka Lewica, która otrzymała 9 proc. ankietowanych. Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 8 proc. Oba ugrupowania zanotowały spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania.

Piąte miejsce przypadło Polsce 2050, którą wskazało 7 proc. ankietowanych. Poparcie dla partii Szymona Hołowni nie uległo zmianie. Na szóstym miejscu znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6 proc., co oznacza wzrost poparcia o 1 punkt procentowy.

KUKIZ15 i Porozumienie poza Sejmem?

Pozostałe partie – tj. KUKIZ15, Porozumienie oraz „inne ugrupowanie” – nie przekroczyłyby progu wyborczego. Pierwszą opcję wskazało zaledwie 2 proc. ankietowanych, drugą 0 proc., a trzecią 2 proc.

Przypomnijmy, że próg wyborczy dla partii oraz komitetów wyborczych wyborców wynosi on 5 proc., zaś dla koalicji partii 8 proc.

Wyrównana rywalizacja o trzecie miejsce

Z sondażu płyną następujące wnioski. Po pierwsze, Zjednoczona Prawica cieszy się stabilnym poparciem, oscylującym według Social Changes od wielu miesięcy w przedziale 35-40 proc.

Po drugie, rywalizacja o trzecie miejsce na podium jest bardzo wyrównana – różnice poparcia między Lewicą, Konfederacją oraz Polską 2050 wahają się w przedziale 1-2 punkty procentowe.

Dla porównania, obecna różnica między Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską wynosi według Social Changes 12 punktów procentowych.

Ponad połowa ankietowanych deklaruje udział w wyborach

Deklarowana frekwencja wyniosła 60 proc. – aż 46 proc. ankietowanych oświadczyło, że na pewno wybierze się do urn wyborczych, a 14 proc. raczej się wybierze.

W wyborach nie zamierza wziąć udziału 31 proc. ankietowanych – 17 proc. zdecydowanie nie, a 14 proc. raczej nie. Jedynie 9 proc. ankietowanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

