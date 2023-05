Kto będzie rządził po wyborach? Nowy sondaż ujawnia problem PO

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku. Prawo i Sprawiedliwość walczy o trzecią kadencję u władzy, a opozycja szykuje się do odsunięcia partii Jarosława Kaczyńskiego.

Kto będzie rządził po wyborach? Sondaż

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zapytał Polaków, kto – ich zdaniem – będzie rządził po wyborach. Zdaniem 38 proc. respondentów u sterów władzy nadal będzie Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei 22 proc. uczestników badania uważa, że rządziła będzie Platforma Obywatelska. Aż 40 proc. wskazało na odpowiedź „ktoś inny”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-19 kwietnia na próbie 1117 dorosłych Polaków.

Cytowany przez „Super Express” socjolog z PAN prof. Henryk Domański zwrócił uwagę, że sondaż niemal pokrywa się z sondażami poparcia dla poszczególnych partii. „Wyraźnie niższe jest tylko poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Pokazuje, że część wyborców PO nie wierzy w jej zwycięstwo” – powiedział ekspert.

PiS wygrywa, ale ma za mało mandatów

Według najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend to wygrałby je PiS. Partia rządząca uzyskałaby 31,7 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowałaby się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 24,7 proc. Na podium znalazłoby się jeszcze miejsce dla Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które ogłosiły że utworzą wspólny komitet koalicyjny. Chęć oddania głosów na ludowców i środowisko Szymona Hołowni zadeklarowało 14,6 proc. respondentów.



Do Sejmu weszłyby także Lewica z poparciem na poziomie 9,6 proc. i Konfederacja, na którą chce zagłosować 8,7 proc. uczestników badania.

Po przeliczeniu głosów na mandaty, PiS mogłoby liczyć na 177 miejsc w 460-osobowym Sejmie. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 136 mandatów, Polska 2050 i Koalicja Polska – 72, Lewica – 40, a Konfederacja – 34. Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby samodzielnej większości. Liczba mandatów nie byłaby też wystarczająca do rządzenia, gdyby nawet doszło do współpracy z Konfederacją. W takim układzie obie partie dysponowałyby 211 głosami w Sejmie.

