Sondaż. Suwerenna Polska strzeliła sobie w stopę? „Wbrew pozorom to wcale nie jest zły wynik”

Mała partyjka, ugrupowanie 0,7 proc. czy też ogon merdający psem – to tylko niektóre z krytycznych określeń, które odnoszą się do wielkości Solidarnej Polski, jej poparcia w sondażach, a także prowadzonej polityki, stojącej niekiedy w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, z którym wspólnie tworzy koalicję rządzącą w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Suwerenna Polska zastąpiła Solidarną Polskę. „To nasze największe zadanie”

Na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi zniknął szyld Solidarnej Polski – została oficjalnie przekształcona w Suwerenną Polskę. Zmianę nazwy partii przypieczętowano podczas konwencji, która została zorganizowana na początku maja. W czasie wydarzenia na pierwszy plan wyciągnięto kilka założeń, które zostały skwitowane sformułowaniem: „Tak chcemy walczyć o polską suwerenność”. Przedstawiono tzw. szóstkę programową: