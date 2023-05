Tak mógłby wyglądać Sejm po wyborach. Są wyniki najnowszego sondażu

Do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze kilka miesięcy. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że pozycję lidera utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 31,8 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 0,9 pkt proc.

Sondaż. Na jakie poparcie może liczyć opozycja?

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie w wysokości 26,6 proc. W porównaniu do poprzedniego badania jest to wzrost o 2,1 pkt proc. Podium zamyka Trzecia Droga (wspólny komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050), który przekonał do siebie 14,1 proc. respondentów (spadek o 0,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

10,1 proc. badanych zadeklarowało, że chciałoby zagłosować na Konfederację. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, którą popiera 10 proc. respondentów. Z kolei na AgroUnię zagłosowałoby tylko 1,2 proc. uprawionych. Niezdecydowanych było 6,2 proc. badanych.

Podział na mandaty. Tak może wyglądać Sejm po wyborach

Po przeliczeniu tych danych na mandaty okazuje się, że PiS miałoby w Sejmie 172 przedstawicieli. KO wprowadziłaby 141 posłów a Trzecia Droga 65. W budynku przy Wiejskiej pojawiłoby się także 41 polityków Konfederacji oraz 40 parlamentarzystów Lewicy. Te wyniki pokazują, że PiS nie mógłby samodzielnie rządzić. Nie pomogłaby nawet koalicja z Konfederacją, ponieważ łącznie obie partie miałbyby 213 mandatów.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 26-28 maja 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

