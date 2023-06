PO przekroczyła „magiczny próg” w najnowszym sondażu. Jak wygląda podział mandatów?

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla portalu Onet wynika, że liderem nieustannie pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 33,9 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu z połowy maja.

Sondaż. Wzrost poparcia dla K, dwucyfrowy wynik Konfederacji

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie w wysokości 30,1 proc. Tym samym formacja Donalda Tuska nieznacznie przekroczyła magiczny próg 30 proc. poparcia. W porównaniu do poprzedniego sondażu jest to wzrost o 4,7 pkt proc. Tym samym różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską zmniejszyła się do 3,8 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, która ponownie zyskała dwucyfrowe poparcie. Oddanie głosu na partię m.in. Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna zadeklarowało 12,3 proc. respondentów.

Na dwucyfrowe poparcie – 10,1 proc. – może także liczyć Trzecia Droga, czyli porozumienie Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. To mniej o 4,5 pkt proc. w porównaniu do sondażu z maja. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, na którą chciałoby zagłosować 8,8 proc. badanych, co oznacza spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

O 3,8 pkt proc. zmniejszyła się grupa wyborców, którzy jeszcze nie zdecydowali, na kogo chcieliby oddać swój głos. Aktualnie jest to 4,8 proc.

Wyniki sondażu a rozkład mandatów

Przeliczając wyniki sondażu IBRiS dla Onetu, PiS miałby w Sejmie 181 przedstawicieli. KO wprowadziłaby 159 posłów, Konfederacja 50 a Trzecia Droga 38. 31 mandatów trafiłoby do polityków Lewicy a 1 do przedstawiciela mniejszości niemieckiej.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniu 6 czerwca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).