Polacy sceptyczni wobec potencjalnego scenariusza po wyborach. Nowy sondaż

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ubiegły weekend, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Chęć zagłosowania na partię rządzącą zadeklarowało 34,2 proc. respondentów.

PiS wygrywa, ale nie ma większości

Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, która uzyskałaby 29,7 proc. głosów, a trzecie Konfederacja z poparciem na poziomie 11,5 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 (10,2 proc.) i Lewica (9,7 proc.).

PiS dysponowałoby tylko 181 mandatami, czy nie miałoby samodzielnej większości. Co więcej, nie uzyskałoby jej nawet, gdyby porozumiało się z Konfederacją, która miałaby 47 posłów. Łącznie dałoby to 228 mandatów, czyli wciąż za mało by samodzielnie rządzić (potrzeba do tego 231 mandatów).

Wspólne rządy z Konfederacją?

Potencjalny scenariusz wspólnych rządów PiS i Konfederacji przewija się w dyskusjach, choć obie strony twierdzą, że nie ma takiego tematu. United Surveys zapytało jednak respondentów, „czy wspólne rządy Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji byłyby dobre dla Polski”.

14.9 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco na tak postawione pytanie. Na odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało jedynie 5,4 proc., a „raczej tak” wybrało 9,5 proc.

Wyborcy PiS mają problem z oceną scenariusza

Ponad połowa badanych – 54,6 proc. – uważa, że nie byłby to dobry pomysł. 43,3 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 13,1 proc. – „raczej nie”. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 28,7 proc. respondentów.

Wirtualna Polska zauważa, że z oceną tego pomysłu najwięcej problemów mają badani deklarujący się jako wybory Zjednoczonej Prawicy. Aż 51 proc. z nich nie potrafiło odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 9-11 czerwca 2023 roku metodą CAWI&CATI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

