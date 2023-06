Takiego sondażu CBOS nie było od dawna. „Najlepszy wynik PO od 2015 roku”

Jak donosi CBOS, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości ustabilizowało się na tym samym poziomie. Oddanie głosu na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 33,1 proc. respondentów. Z sondażu wynika, że w czerwcu po raz trzeci z rzędu poprawiły się notowania Koalicji Obywatelskiej. Poparcie dla formacji Donalda Tuska wzrosło o 4 pkt proc. i wynosi obecnie 26,6 proc.

– Przed chwilą CBOS, a więc rządowa pracownia, która jest znana z wyników trochę odbiegających od wszystkich pozostałych pracowni, podał informację, że Koalicja Obywatelska ma najlepszy wynik od 2015 roku. To znaczy, że my w ciągu dwóch lat odrobiliśmy i zwiększyliśmy swój wynik o 16 punktów procentowych – mówił lider PO komentując wyniki sondażu.

Sondaż. Fatalne wieści dla Hołowni i PSL

Nie zmieniło się również poparcie dla Konfederacji. Partia, do której należy m.in. Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun może liczyć na poparcie w wysokości 7,8 proc. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, która przekonała do siebie 5 proc. ankietowanych.

Powodów do zadowolenia nie ma z pewnością Trzecia Droga. Wyborcze porozumienie Polski 2050 i PSL po chwilowym wzroście w sondażach złapało sporą zadyszkę. Obecnie może liczyć na 5 proc. głosów.

W sondażu CBOS uwzględniono także Agrounię i Wolnościowców. Oba ugrupowania zdobyły po 1 proc. głosów. Aż 17 proc. respondentów nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos, natomiast 3 proc. nie chciało zdradzić swoich preferencji.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby.

