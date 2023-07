Coraz większy dystans między PO a PiS. W nowym sondażu umacnia się Konfederacja

Ostatnie tygodnie to intensywny czas w polskiej polityce. Spór o kwestię przymusowej relokacji migrantów to wiodący temat w debacie publicznej. Jak przekłada się to na głosy wyborców?

Rośnie dystans między PO i PiS. To nie koniec zaskoczeń

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica (PiS, SP, PR) może liczyć na 33,4 proc. poparcia (wzrost o 1,7 pkt proc.) - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni) z 28,5 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 14,5 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.)

Z nowego badania wynika, że wspólna lista Polski 2050 i PSL może liczyć na 11 proc. (wcześniej Trzecia droga mogła liczyć na 12,1 proc.). Nowa Lewica (SLD, Wiosna i Razem) otrzymałyby 10,7 proc. głosów (wcześniej 8 proc.). AgroUnia zdobyłaby 1,1 proc. 0,9 proc. respondentów „nie wie/trudno powiedzieć” na jaką partię oddałoby swój głos.

Nowy sondaż wyborczy. Podział mandatów w Sejmie

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawdził dla Wirtualnej Polski, jak wyniki nowego sondażu przekładałyby się na liczbę mandatów w Sejmie. „PiS w takim układzie zdobyłby 171 mandatów, KO 143 mandaty, Konfederacja 62, Wspólna lista Polski 2050 i PSL 42, a Nowa Lewica (SLD, Wiosna i Razem) 41 mandatów. Mimo najlepszego wyniku w sondażu, w przeliczeniu na mandaty, PiS nie miałby jednak większości w Sejmie” – czytamy.

Wyniki sondażu skomentował sekretarz stanu, szef Rządowego Centrum Analiz. „Powiększa się przewaga PiS nad KO w sondażu. PiS +1,7 pp. Program, wiarygodność, wartości (np. nie dla przymusowej relokacji, bezpieczeństwo w czasie trudnym, 800+ dla rodzin, inwestycje w dzieci” – napisał Norbert Maliszewski.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Kto wygrał temat migrantów? Trzecia Droga w opałachCzytaj też:

Z kim Konfederacja utworzy koalicję po wyborach? Zaskakujące wyniki sondażu