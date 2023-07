Spadek notowań Konfederacji, ale i tak „może rozdawać karty”. Najnowszy sondaż

Według najnowszego sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” na czele stawki niezmiennie utrzymuje się Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami. Chęć oddania głosu na obóz rządzący deklaruje 33,4 proc. respondentów.

PiS nadal na czele. Nowy sondaż

W porównaniu do poprzedniego badania z czerwca PiS nieznacznie poprawił notowania – o 0,7 pkt. proc., a w porównaniu do niedawnego badania tej samej pracowni dla Polsatu o 0,2 pkt. proc. (z 33,2 proc.). Z kolei w porównaniu do sondażu na zlecenie Radia Zet spadły one 1,8 pkt. proc. (z 35,2 proc.).

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, popierana przez 26,2 proc. respondentów. Notowania sojuszu PO, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej spadły o 4 pkt proc. w porównaniu do czerwcowego sondażu dla „Rz”. Z kolei w badaniu dla Radia Zet KO miała 27,4 proc., a dla Polsatu – 28,3 proc.

Traci Konfederacja, zyskuje Lewica

Na trzecim miejscu umacnia się Konfederacja, ale w porównaniu do rekordowych notowań z początku lipca (15,7 proc. w sondażu dla Radia Zet) zaliczyła spadek do 12,7 proc.

Za to wzrost poparcia zaliczyła Lewica, na którą chce obecnie głosować 10,7 proc. respondentów, a w miesiąc temu było to 9 proc. (w sondażu dla Radia Zet – 9,4 proc., a dla Polsatu – 8,1 proc.). Z kolei poparcie dla Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050, wynosi obecnie 10,8 proc., tyle samo co w poprzednim sondażu i badaniu dla Radia Zet, i mniej o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do badania dla Polsatu.

W najnowszym sondażu dla „Rzeczpospolitej” uwzględniono też Bezpartyjnych Samorządowców, na których chęć zagłosowania deklaruje 2 proc. badanych. 4,2 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

„Konfederacja może rozdawać karty”

– Mimo spadku poparcia dla Konfederacji widać, że to wciąż silne ugrupowanie, które może rozdawać karty po wyborach. Mogą rządzić z PiS, czego nie można powiedzieć po zsumowaniu wyniku KO, Lewicy i Trzeciej Drogi – skomentował wyniki nowego sondażu prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sondaż IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony w dniach 28-29 lipca metodą CATI na próbie 1100 osób.

