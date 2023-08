Ten sondaż da powód do radości Kaczyńskiemu. PiS dystansuje rywali

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Z chwilą, gdy prezydent Andrzej Duda ogłosił termin ich przeprowadzenia, oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. Politycy ruszyli z jeszcze większym impetem w drogę, aby przekonywać kolejnych potencjalnych wyborców.

Wybory parlamentarne 2023. PiS dystansuje politycznych konkurentów

W najnowszym sondażu, który przeprowadził CBOS, respondentów zapytano, na kogo oddadzą głos w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Na prowadzeniu jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 37 proc. głosów (wzrost o 8 pkt. proc. w porównaniu do badania z lipca).

Na drugiej pozycji znajduje się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu wyraziło 21 proc. ankietowanych (spadek o 7 pkt. proc.). Konfederacja notuje spadek do 6 proc. poparcia (w lipcu wskaźnik ten był o 3 pkt. proc. wyższy). Trzecia Droga (koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej) zdobyła 5 proc. głosów, a Lewica – 4 proc.

Sondaże wyborcze. Rośnie grupa niezdecydowanych

Dla porównania – w niedawnym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Prawo i Sprawiedliwość również zajęło pozycję lidera. Ugrupowanie, na którego czele stoi Jarosław Kaczyński, mogło liczyć na 33,4 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska – 27,2 proc. Na najniższym stopniu podium znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,4 proc.

Co ciekawe, mimo że do wyborów pozostało mniej niż 50 dni, wzrósł odsetek badanych, którzy nie wiedzą, na kogo oddadzą głos. W badaniu CBOS-u z lipca wynosił on 18 proc., a obecnie 24 proc. i jest najwyższy w skali roku.

Badanie zostało zrealizowane od 14 do 27 sierpnia na próbie liczącej 1024 osoby (w tym 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,3 proc. – CAWI).

Czytaj też:

Czy referendum przebije obowiązkowy próg? Ten sondaż daje do myśleniaCzytaj też:

Likwidacja i wyprzedaż lotniska Chopina? Horała odpowiada