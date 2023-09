Najnowszy sondaż to „alert” dla Kaczyńskiego? Polacy podzieleni ws. referendum

Najnowszy sondaż wskazuje na to, że wyniki referendum mogą nie być wiążące, ponieważ zbyt mała część uprawnionych do głosowania weźmie w nim udział. 6 proc. respondentów wciąż zastanawia się, co zrobić.