Kaczyński wieszczy, że Trzaskowski zastąpi Tuska. Ten sondaż daje do myślenia

Jarosław Kaczyński od kilku dni głośno spekuluje o tym, że Donald Tusk nie będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera, a stanie się nim Rafał Trzaskowski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podzielił się takimi przewidywaniami m.in. podczas spotkania w Toruniu. – Ci dwaj panowie są trochę różni, a trochę podobni. Podobni są w jednym – mają wrodzoną niechęć do pracy. A to naprawdę nie jest dobra podstawa do zabiegania o wysokie stanowiska państwowe – stwierdził lider Zjednoczonej Prawicy.

– Takie wieści krążą po Warszawie: w pewnym momencie, pewnie około 1 października, (nastąpi – red.) zamiana jednego na drugiego – kontynuował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przypomniał również, że w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku Rafał Trzaskowski zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydat PO.

Tusk czy Trzaskowski liderem KO? Najnowszy sondaż

O to, kto byłby lepszym liderem Koalicji Obywatelskiej w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, zapytano respondentów w najnowszym sondażu, który przeprowadziła pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Co ciekawe, ankietowani nie mieli podanej listy z nazwiskami, a samodzielnie mieli wskazać polityków.

34,6 proc. respondentów uważa, że najlepszy w tej roli byłby obecny lider PO, były premier Donald Tusk, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał 24,7 proc. głosów. 1,6 proc. badanych uważa, że sprawdziłby się inny polityk. Aż 39,1 proc. nie umie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

W interesujący sposób przedstawiają się bardziej szczegółowe wyniki badania, a konkretnie nastawienie wyborców Zjednoczonej Prawicy. W takim zestawieniu nieznacznie prowadzi Rafał Trzaskowski (15 proc.), a na drugiej pozycji znalazł się Donald Tusk (12 proc.). Natomiast wśród wyborców opozycji kolejność odwraca się, a były premier ma sporą przewagę nad prezydentem Warszawy. Politycy otrzymali kolejno: 53 proc. i 27 proc. głosów.

