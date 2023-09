PiS wygrywa, ale opozycja ma większy powód do zadowolenia. Najnowszy sondaż

Wybory parlamentarne odbędą się za niespełna trzy tygodnie. Według najnowszego sondażu, zrealizowanego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, na czele stawki wciąż utrzymuje się Zjednoczona Prawica. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami deklaruje 33,8 proc. respondentów. Oznacza to, że notowania partii rządzącej wzrosły o jeden punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania.

Wzrost poparcia dla PiS i KO. Najnowszy sondaż

Wzrost poparcia zaliczyła także plasująca się na drugim miejscu Koalicja Obywatelska. Sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej popiera obecnie 28,1 proc. badanych, czyli o 1,8 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Sondażowe podium zamyka Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Może ona obecnie liczyć na 9 proc. poparcie, ale spadło ono o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Czwarte miejsce przypadło Konfederacji, popieranej przez 8,8 proc. respondentów. Mentzenowcy, narodowcy i środowisko Grzegorza Brauna także zaliczyło spadek notowań o 0,7 pkt. proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8,7 proc., czyli o 1,5 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Bezpartyjni Samorządowcy i Polska jest Jedna pod progiem

Poniżej progu wyborczego plasują się dwa pozostałe ogólnopolskie komitety wyborcze: Bezpartyjni Samorządowcy, na których chęć oddania głosu deklaruje 3,6 proc. respondentów (o 0,2 pkt. proc. więcej niż poprzednio), oraz Polska jest Jedna z wynikiem 0,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc.).

7,9 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo zagłosuje 15 października (liczba niezdecydowanych wzrosła o 0,7 pkt. proc.).

PiS wygrywa, ale ma za mało mandatów

„Mimo że Prawo i Sprawiedliwość – według wyników sondażowych – wygrywa wybory, to głosy w przeliczeniu na mandaty dają przewagę opozycji” – wynika z badania United Surveys. Jak zauważa Wirtualna Polska PiS może dysponować 194 mandatami, a razem z Konfederacją – 229, ale to wciąż za mało by dalej rządzić.

Z kolei Koalicja Obywatelska mogłaby wprowadzić de Sejmu 158 posłów, Trzecia Droga – 37, a Lewica – 35, co daje łącznie 230 mandatów. Jeden mandat przypada także mniejszości niemieckiej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-24 września 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI.

