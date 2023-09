Wynik będzie się ważył do ostatniej chwili. Najnowszy sondaż przed wyborami

Według najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego w środę 27 września, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami. Partia rządząca mogłaby liczyć na 35,1 proc. poparcia. Oznacza to, że jej notowania nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego badania tej samej pracowni z 20 września.

Wybory 2023. Nieznaczne wzrosty poparcia dla opozycji

Drugie miejsce przypadłoby Koalicji Obywatelskiej. Chęć oddania na nią głosu deklaruje 27 proc. respondentów. Notowania sojuszu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych wzrosły o 0,9 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Sondażowe podium zamyka Trzecia Droga z poparciem na poziomie 10,4 proc. Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 zyskała w ciągu tygodnia 1,2 pkt proc. Z kolei chęć oddania głosu na Lewicę deklaruje 10,1 proc. badanych, czyli o 1 pkt. proc. więcej niż poprzednio.

Spada liczba niezdecydowanych

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja, którą popiera obecnie 9,5 proc. badanych. Notowania mentzenowców, narodowców i środowiska Grzegorza Brauna nieznacznie jednak spadły w ciągu ostatnich siedmiu dni – o 0,4 pkt. proc. Pod progiem wyborczym uplasowali się Bezpartyjni Samorządowcy (2 proc.) i Polska jest Jedna (0,3 proc.).

Z kolei na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 5,6 proc. respondentów. Liczba niezdecydowanych zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego badania o 3,5 pkt. proc.

Z wyliczeń Onetu wynika, że przy takim rozkładzie poparcia PiS dysponowałoby w nowym Sejmie 195 mandatami, KO — 150 mandatami, Trzecia Droga — 41 mandatami, Lewica — 38 mandatami, a Konfederacja — 35 mandatami. Ponadto jedno miejsce przypadnie mniejszości niemieckiej.

Zanosi się na pat

Oznacza to, że PiS nie były w stanie rządzić samodzielnie i nie miałby minimalnej większości, czyli 231 szabel, nawet gdyby porozumiał się z Konfederacją. Większości nie uzyskałaby również opozycja, czyli KO, Trzecia Droga i Lewica, która dysponowałyby 229 mandatami.

Komentując wyniki sondażu prof. Rafał Chwedoruk z UW powiedział w rozmowie z Onetem, że jeśli chodzi o PiS to „widać mityczny sufit poparcia”, KO „wciąż jest na swoim średnim poziomie”, a Trzecia Droga znajduje się „stabilnie na granicy przeżycia”.

